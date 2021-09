La Scolca consolida la partnership con Ferretti Group. Insieme a Cannes, Genova e Montecarlo, vanno in scena il lifestyle e l’eccellenza 100% made in Italy vincenti nel mondo

La Scolca e Ferretti Group consolidano la loro partnership internazionale, giunta al quarto anno, in occasione dei prossimi boat show a Genova, Cannes e Montecarlo con un inno al lifestyle e all'eccellenza made in Italy.

I due brand, icone di stile per molti appassionati nel mondo, continuano a solcare insieme i palcoscenici delle principali kermesse della nautica dopo le edizioni negli anni passati negli Stati Uniti, Europa, Cina e Italia.

“Siamo molto soddisfatti di essere a fianco di Ferretti Group, un'azienda prestigiosa ed icona di stile, ed i suoi brand storici ed esclusivi come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally” - spiega Chiara Soldati, Ceo La Scolca. “Di Ferretti mi affascinano la puntuale attenzione al dettaglio, l’importanza del team e la straordinaria customer experience, apprezzati ed ambiti in tutto il mondo come esempi di lifestyle contemporaneo. E soprattutto ammiro la capacità imprenditoriale di generare valore per il territorio, anche in termini di livelli occupazionali e attenzione alla sostenibilità, senza aver subito impatto post Covid. Questi sono i valori in cui come azienda ci riconosciamo profondamente”.

“Come genovese non posso che plaudire alla scelta del CEO di Ferretti Group, Alberto Galassi, di ritornare da protagonisti al Salone Nautico di Genova dal 16 al 21 settembre dopo diversi anni di assenza” - continua Chiara Soldati - “Una kermesse di primo piano per il settore della nautica che segna quest'anno il tutto esaurito, a testimoniare il momento positivo per tutto l'indotto legato al comparto dello yachting. Oltre a questo appuntamento saremo partner di Ferretti anche al Cannes Yachting Festival dal 7 al 12 settembre e al Monaco Yacht Show dal 22 al 25 settembre, due eventi internazionali a cui parteciperanno i top player del settore e buyer da tutto il mondo, che fanno parte anche del nostro pubblico di riferimento”.

Per La Scolca il legame con il segmento del lusso come il segmento yachting è un rapporto consolidato negli anni; tanti appassionati della Cantina di Gavi fanno parte infatti di questo mondo, come i procuratori di bordo ed i buyer che selezionano i top brand internazionali come loro supplier. Tenuta La Scolca Strada per Rovereto 170/r – 15066 Gavi (AL) Ed anche la grande passione per il mare è sempre stata una caratteristica della famiglia Soldati: sia Giorgio Soldati sia la figlia Chiara sono Soci dello Yachting Club Italiano sin dalla gioventù. “Le etichette che abbiamo selezionato per quest'anno sono sempre molto apprezzate sia dagli ospiti visitatori sia dai dealers. E quest'anno abbiamo una novità: l'Etichetta Bianca ed il Villa Scolca saranno disponibili anche in versione mezza bottiglia 375 ml, una scelta studiata soprattutto per venire incontro alle esigenze connesse alle normative anti Covid”.

I vini in degustazione in occasione dei Boat Show saranno La Scolca Gavi Docg Etichetta Bianca, Gavi Docg Villa Scolca, il RosaChiara, vino rosato fresco e gradevole, ideale per ogni occasione, per gli aperitivi, e La Scolca D'Antan Riserva, un grande classico di La Scolca, per i lunch esclusivi. La Scolca continua il suo programma di iniziative ed investimenti in Italia e all'estero per proporre ai clienti, partner, winelovers e a tutti gli appassionati experience sempre più innovative e personalizzate, come le wine experience tailor made presso la Tenuta, con le quali La Scolca si presenta anche come destinazione de la Dolce Vita, contemporanea e sostenibile, proponendo un’idea di accoglienza su misura nel rispetto delle esigenze di ogni ospite.