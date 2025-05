Nizza conquista l’élite del triathlon: IRONMAN conferma i Mondiali fino al 2028

Il gruppo IRONMAN e la Città di Nizza annunciano il prolungamento della loro collaborazione fino al 2028, confermando la città francese come punto di riferimento del triathlon mondiale.

Il nuovo accordo prevede l’organizzazione del Campionato del Mondo IRONMAN maschile il 14 settembre 2025, e dei Mondiali IRONMAN 70.3 nel 2026 e 2028.



Con questi eventi, Nizza ospiterà per sei volte i Campionati del Mondo IRONMAN e IRONMAN 70.3, diventando la seconda città al mondo per numero di edizioni, subito dopo Kailua-Kona, Hawaii. In più, è stata inserita un’opzione per un'ulteriore edizione nel 2030.





Dal primo triathlon internazionale nel 1982 all’IRONMAN inaugurale del 2005, fino ai recenti successi del 2019, 2023 e 2024, la città ha costruito un vero e proprio patrimonio sportivo.

Gli eventi IRONMAN hanno generato oltre 50 milioni di euro di impatto economico diretto sul territorio.



“Nizza ha conquistato il cuore degli atleti e della nostra comunità. È una destinazione iconica che incarna i valori dello sport e dell’eccellenza,” ha dichiarato Scott DeRue, CEO del gruppo IRONMAN.



Il sindaco Christian Estrosi ha sottolineato il ruolo centrale di Nizza nello sport internazionale, ricordando anche che la città sarà protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030, ospitando il polo ghiaccio e la cerimonia di chiusura. “Siamo fieri di diventare la base europea per i Mondiali IRONMAN 70.3, in un momento in cui l’interesse per il triathlon in Francia è in forte crescita dopo le Olimpiadi di Parigi 2024” ha affermato.



Oltre all’IRONMAN, Nizza vanta una lunga lista di grandi eventi ospitati, dal Tour de France alla Coppa del Mondo di Rugby. Un mix vincente di mare, montagna, infrastrutture moderne e ospitalità fa della città una vetrina privilegiata per lo sport mondiale.