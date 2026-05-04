Più belli che mai gli Spaventapasseri a Castellar nella prima domenica di festa

È stata una prima bellissima domenica quella trascorsa ieri dai tantissimi accorsi ad ammirare gli Spavantapasseri 2026 a Castellar.
Più delle parole, una bella carrellata di foto che raccontano l’inizio di questa edizione.
La festa degli Spaventapasseri prosegue:
Sabato 9 maggio
- ore 15.00 - Il Circo dei Burattini “al centro del cerchio del circo…” a cura de Il Cerchio Tondo APS (per bambini dai 3 agli 11 anni)
- ore 17.00 - Musica folk e occitana con i Jonglars
Domenica 10 maggio
- Ludobus con l’Associazione Trottola Urbana ETS
- Laboratorio di costruzione di giochi antichi a cura de Il Cerchio Tondo APS
- Invasione d’Arte - “La Regina di Paglia” con la Compagnia ArteMakia (spettacoli ore 15 -16 - 17)
- Come si forma la seta? - Laboratorio con Gabriella Belliardo
- Fiade - Storie animate con Corrado Gallo
- Teatrino Ino Ino di Lucia Poggio
- Musica per due violini e due sorelle - progetto DUEA di Chiara e Sara Cesano
Attività collaterali della domenica
- Visite guidate alla Cappella di San Ponzio (ore 14.30 e 17.30) a cura del FAI Giovani di Saluzzo
- Degustazioni presso La Cantina del Pelaverga con visita guidata e assaggio dei vini locali
Informazioni utili
Info e contatti: Tel. 0175.76196
Navetta gratuita e noleggio biciclette pedalata assistita
Sito ufficiale: www.spaventapassericastellar.it
La Festa degli Spaventapasseri non è solo un evento folkloristico: è un’occasione per riscoprire il valore della comunità, del rispetto per l’ambiente e della creatività condivisa. Ogni spaventapasseri racconta una storia e ogni gesto contribuisce a costruire un futuro più attento e sostenibile.
Castellar vi aspetta! Venite a passeggiare tra i campi fioriti e gli spaventapasseri, a ridere con i bambini, ad ascoltare musica e a respirare l’atmosfera unica di questo borgo incantato sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.