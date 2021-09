Nizza, il prossimo fine settimana caratterizzato dalla Grande Braderie

Grande operazione commerciale per i negozi e le boutiques di Nizza nel prossimo fine settimana: dal 17 al 19 settembre , infatti, spazio nelle strade alla Grande Braderie.



Si tratta oi una opportunità per chi desidera fare shopping e di un’importante operazione promozionale che a sostenere le imprese locali, con uno sguardo alla ripresa economica ed a quella lavorativa.



Questa nuova edizione della Grande braderie de Nice sarà contrassegnata dalla partecipazione di centinaia di attività commerciali che animeranno con i loro banchetti le strade cittadine e daranno spazio alle offerte ed agli sconti.



Novità di quest'anno sarà un grande gioco con Nice Shopping: in palio più di 9.000 euro , si può vincere un po’ di tutto: week-end da sogno, shopping, gastronomia, benessere, svago. Si tratta di un gioco gratuito senza obbligo di acquisto.