Rendez-vous des Chineurs a Cap3000 porta domenica 19 settembre lo spirito di Portobello Road in Costa Azzurra

Il Rendez-vous des Chineurs porta domenica 19 settembre lo spirito di Portobello Road in Costa Azzurra.

CAP3000 risponde ad una domanda reale, quella dei visitatori che vogliono essere sorpresi ed affascinati.

Gli 80 stand, 8 mq ognuno, messo a disposizione dei privati ​​(che desiderano offrire una seconda vita per i loro oggetti, i loro vestiti, i loro accessori, i loro gioielli, i loro piatti e le loro piccoli mobili), degli antiquari e artigiani, verranno installati nell'area esterna del centro commerciale, un vero balcone sul Mediterraneo e all'interno di CAP3000.

In un'atmosfera musicale dal vivo, i "rivenditori dell'usato " avranno l'opportunità di dare nuova vita agli oggetti che non usano più. Allo stesso tempo, gli amanti dell'usato scopriranno tutti questi tesori in un'atmosfera amichevole e bohémien.

Una zona divertimento accoglierà i bambini che verranno presi a cura degli animatori, dalle ore 10:00 e fino al 18:00 Un'iniziativa che delizierà grandi e piccini.

Maggiori info su www.cap3000.com