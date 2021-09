Il fenomeno social lending in Italia: informazioni, caratteristiche e vantaggi

Noto anche come P2P lending, questo sistema piace molto anche in Italia, soprattutto perché si concentra su due delle categorie in assoluto più gettonate per quel che riguarda i finanziamenti, ovvero i prestiti personali e i prestiti alle imprese.

L’apprezzamento del social lending viene confermato come sempre anche dai dati, che testimoniano un rendimento netto superiore al 24% negli ultimi 10 anni. Una delle sue migliori peculiarità è la possibilità di poter raggruppare notevoli somme di denaro in un tempo relativamente breve, e con una reattività impossibile da trovare in altre tipologie di sistemi. Questo fenomeno, dunque, servendosi del digital e dell’innovazione tecnologica, sembra far ottenere molteplici benefici a chi vi si affida. Per comprendere appieno come il mondo digitale si stia muovendo di pari passo con il settore economico, e in particolar modo con i finanziamenti (fintech), è opportuno informarsi leggendo le guide di settore. Non a caso, esistono alcuni approfondimenti che spiegano in cosa consistono i prestiti tra privati (social lending), come ad esempio quello proposto da Younited Credit, che descrive, fra le altre cose, quali sono le procedure per fare domanda e ottenere un riscontro sul finanziamento in tempi molto brevi. Infine, come tutte le procedure di questo tipo, rilevanti e di successo, anche il social lending ha una sua disciplina giuridica che vale la pena approfondire tramite le parole degli specialisti.