Due settimane di “Fête du Théâtre” per salutare la ripartenza (Foto)

Da venerdì 8 ottobre a domenica 24 ottobre 2021 in 18 teatri della Métropole Nice Côte d’Azur e in una decina di altri luoghi della cultura si svolgerà la settima edizione della “Fête du Théâtre”.

Per due settimane spettacoli, laboratori e incontri interesseranno diversi spazi culturali di Nizza e della Métropole Nice Côte d’Azur.

Sono previste anche letture, seminari, tavole rotonde, conferenze e visite: è il momento clou dell'autunno, che riunisce più di 5mila spettatori e mette in risalto il dinamismo della vita teatrale nel territorio.

Per questa settima edizione, 28 luoghi della cultura di Nizza e delle aree metropolitane, pubblici e privati, "tornano in azione" dopo 18 mesi di una crisi senza precedenti per il mondo dello spettacolo.

Sono previsti 53 spettacoli per un totale di 180 rappresentazioni.

Tra i tanti eventi della Fête des Théâtres (il programma dettagliato è inserito al fondo di questo articolo), da non perdere la Master Class di Bruno Putzulu, mercoledì 20 ottobre alle 18,30 al Théâtre Francis-Gag.

Quest'anno il tema scelto è quello della ripartenza dopo il periodo della pandemia: “Les théâtres repassent à l’acte”.



Queste le “les scènes niçoises” interessate alla "Fête du Théâtre"

Alphabet (Théâtre l’) 19, rue Delille

Bellecour (Théâtre) 14, rue Trachel

Bouff’Scène (Le) 2, rue Caissotti

Cité (Théâtre de la) 3, rue Paganini

Eau Vive (Théâtre de l’) 10, boulevard Carabacel

Entre-Pont (L’) Au 109, Pôle de Cultures contemporaines 89, route de Turin

Espace Magnan (Centre culturel) 31, rue Louis-de-Coppet

Francis-Gag (Théâtre) 4, rue de la Croix

Impertinent (Théâtre l’) 7, rue Tonduti-de-l’Escarène

Inattendu (Le P’tit théâtre de l’) 10, rue Delille

Libé (Théâtre de la) 1 bis, rue Vernier

Nouvelle Comédie (La) 9, rue Cronstadt

Oiseaux (Théâtre des) 6, rue de l’Abbaye

Phoenix (Théâtre du) 11, rue Léotardi

Providence (Centre culturel de la) 8 bis, rue Saint-Augustin

Semeuse (Théâtre de la) 2, montée Auguste Kerl

Théâtre National de Nice (TNN) Promenade des Arts

Traverse (Théâtre de la) 2, rue François Guisol



I luoghi partner

L’Artistique, centre d’Arts et de Culture & Espace Ferrero 27, boulevard Dubouchage

Bibliothèque Louis Nucéra 2, place Yves Klein

Cinémathèque de Nice Acropolis, 3, esplanade Kennedy

Forum d’Urbanisme et d’Architecture (au 109) 89, route de Turin

Galerie Depardieu 6, rue du Docteur Jacques Guidoni

Le 109, Pôle de Cultures contemporaines 89, route de Turin



I siti della Métropole

Arts d’Azur (Salle Les) 12, rue des jardins-Le Broc

Citadelle de Villefranche-sur-Mer (Auditorium de la) Villefranche-sur-Mer

Georges-Brassens (Théâtre) 426, avenue du 11 Novembre-Saint-Laurent-du-Var

La Diacosmie – Centre de production de l’Opéra Nice Côte d’Azur 8, avenue Claude Debussy (Plaine du Var)