Un castello sulla Colline du Château: verrà sistemata l’area giochi per renderla più inclusiva

Anche il parco giochi posto sulla Colline du Château a Nizza subirà nelle prossime settimane profondi interventi di riqualificazione che tenderanno anche a favorirne l’accessibilità a tutti i bambini.

Il parco giochi della collina del castello, che si estende su 1.600 metri quadrati, sarà completamente ridisegnato con l'integrazione di nuove attrezzature contenenti giochi inclusivi e la sistemazione di 3 nuove piante e l’integrazione di 300 metri quadrati di arbusti.

Un "vero" castello interamente in legno troneggerà sull'omonima collina e un a seconda torre completerà l'offerta di giochi per bambini con mobilità ridotta.

I giochi attuali, ancora in buone condizioni, destinati ai bambini di 2-5 anni saranno mantenuti e riposizionati.



La pavimentazione sarà completamente modificata per far posto all'erba sintetica per aumentare la superficie permeabile, adattarsi all'uso intensivo del sito e soddisfare gli standard di sicurezza previsti per i parchi giochi. La sicurezza del parco giochi per i più piccoli sarà assicurata anche da una recinzione.



Per eseguire questo intervento sarà necessario chiudere il parco giochi della Collina del Castello fino alla fine del 2021. Tuttavia, la piramide di corda rimarrà accessibile a tutti.