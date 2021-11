Il 13 novembre "Cantique des Degrés" alla Cathédrale de Monaco

La Fondazione Prince Pierre propone il "Cantique des Degrés" di Arvo Pärt. Questo brano, commissionato da Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover in omaggio a Suo Padre in occasione del suo 50° anniversario di regno, è stato composto nel 1999 da Arvo Pärt, allora membro del Consiglio Musicale della Fondazione Prince Pierre.

Questo concerto spiritual è organizzato in Cattedrale sabato 13 novembre, alle 18:00 e consentirà al coro estone Vox Clamantis, sotto la direzione del suo direttore Jaan-Eik Tulve, di presentare un programma a cappella che si concluderà con il brano per coro e orchestra Cantique des Degrés di Arvo Pärt. L'esecuzione di questo brano avrà una risonanza speciale poiché era stato commissionato al compositore per il giubileo del principe Ranieri nel 1999 ed era stato eseguito in prima assoluta quell'anno, durante il Te Deum della Giornata Nazionale.

Obbligatoria la mascherina durante tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione Prince Pierre. Informazioni: (+377) 98 98 85 15