La Pizzeria Senese di Sanremo riapre dopo un ulteriore restyling

Riapre il 17 novembre dopo una ventina di giorni di chiusura per lavori di ristrutturazione. Una ristrutturazione attenta, audace e lungimirante. Superando il difficile periodo di aperture-chiusure di quest’anno e mezzo di emergenza sanitaria, il team della Pizzeria Senese non si è lasciato abbattere e ha introdotto una serie di novità nel settore forno e non solo. Passione, sentimento, caparbietà e innovazione sono gli elementi che contraddistinguono la Pizzeria Senese a Sanremo. A rivelarlo è Gianni Senese, uno dei più poliedrici pizzaioli del ponente ligure. Accolto dalla città di Sanremo come un figlio, poco prima dell'inizio della pandemia, offre a tutta la comunità in segno di riconoscenza, non solo la sua professionalità ed eccellenza nella preparazione della vera pizza ma anche il suo supporto per riqualificare dal punto di vista gastronomico la Città dei fiori.

Cosa ti ha portato a fare delle modifiche tecniche al locale?

“Tante persone mi hanno definito un folle nell'aver apportato delle migliorie al mio locale in un periodo così complicato. Sono stato spinto da un amore molto grande per il mio lavoro e cerco sempre, passo dopo passo, di trasmettere al cliente la mia filosofia ristorativa. Questi lavori servono a far capire al cliente, appena varca la soglia del mio locale, che vivrà una “food experience” unica. Oltre a garantire cibo delizioso e di qualità agli ospiti verrà offerto un servizio eccellente in un’atmosfera invitante a contatto con uno staff competente e rinnovato, guidato dal nuovo direttore di sala. Per essere un bravo ristoratore bisogna avere tutte le competenze necessarie per una gestione virtuosa ed introdurre nella propria squadra, solo personale altamente qualificato e soprattutto con esperienza nel settore della ristorazione. Inoltre, la mia iscrizione alla Facoltà di Scienze dell'Alimentazione mi servirà per ampliare e approfondire meglio l'argomento dell'alimentazione, per trattare ogni singola materia in modo da saper affrontare ogni aspetto dell'ambito alimentare vero e proprio, quanto quello nutrizionale-gastronomico.

Infine, quando si decide di prendere un'attività di ristorazione è necessario calcolare il fatto che si tratta di un'impresa vera e propria, ma a conduzione familiare dove i tuoi familiari sono anche i dipendenti. Il mio compito è quello di destreggiarmi in diverse responsabilità: dalla gestione al controllo dei costi, alla scelta dei prodotti e molto altro ancora”.

Qual'è il tuo parere sul fatto che la nostra provincia si sia classificata al 66° posto in Italia per la qualità di vita?

“Dobbiamo tutti fare in modo che la nostra provincia e soprattutto la città di Sanremo diventino sempre più accoglienti, solidali, moderne ed efficienti. Dobbiamo imparare a valorizzare la nostra città ognuno nei propri settori e fare in modo che il turista possa avere ampia scelta su dove trascorrere il suo tempo. Per ciò che mi riguarda, anche la parte gastronomica deve avere il suo peso, infatti il mio progetto sarà quello di trasmettere al cliente un'educazione alimentare unica, magari anche con il supporto in sede di un nutrizionista. Ma questo è solo un progetto ancora a livello embrionale che cercherò assolutamente di sviluppare”.

Show cooking, quando la cucina diventa spettacolo

“Negli ultimi anni la spettacolarizzazione della cucina ha avuto grande seguito, grazie a programmi e contest televisivi, mettendo sotto la luce dei riflettori non solo il risultato finale ma anche il procedimento e la preparazione stessa dei cibi. Ecco perché, abbiamo apportato una modifica all'esterno del locale dove c'è l'orto, allestendo una nuova postazione, dove cercherò di far scoprire alcuni dei segreti nella lavorazione della pizza come ad esempio, gli impasti a mano. Dopo una elaborata preparazione, la dimostrazione si concluderà con la degustazione delle pizze preparate al momento, con i prodotti freschi del mio orto e così via”.

Se desiderate mangiare una 'Pizza speciale che sappia infondere emozioni', da mercoledì 17 novembre potrete recarvi presso la Pizzeria Senese in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.