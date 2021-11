“Adottatemi!” cani e gatti abbandonati all’Acropolis

Oggi, sabato 20 novembre, all’Acropolis, oltre 200 fra cani e gatti , abbandonati, cercheranno un nuovo amico al quale fare compagnia.



Si tratta della edizione 2021 di “Noël des bêtes abandonnées”, organizzato dall’associazione Assistance aux animaux.







Animali abbandonati, spesso maltrattati, alla ricerca di un nuovo proprietario al quale regalare un poco di affetto.



E’ l’occasione per assicurare a queste bestione una seconda opportunità, dopo che la prima si è conclusa con l’abbandono lungo una strada.



Gli animali sono tutti vaccinati e tatuati e provengono dai "rifugi" della fondazione.



Al salone, aperto dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito, saranno presenti veterinari ed esperti che forniranno suggerimenti alle famiglie che si apprestano ad adottare un animale da compagnia per risolvere i dubbi su come comportarsi o su come nutrirli.