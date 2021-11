“I viaggi di Tolstoï”, una mostra alla Biblioteca Raoul Mille di Nizza (Foto)

Quest’anno, in Francia, viene dato molto spazio alla cooperazione decentrata franco-russa, un modo per incoraggiare in ciascuno dei due Paesi un rinnovato sguardo all'altro, per dare un nuovo impulso alle relazioni tra città e regioni russe e francesi, per rafforzare i legami tra i cittadini e per far conoscere le risorse e la varietà dei rispettivi territori.

Léon Tolstoï vers 1862

Tra le iniziative, la Biblioteca Raoul Mille di Nizza – Liberation propone la mostra: “ Léon Tolstoï, Voyages en Europe" che può essere visitata fino al 23 dicembre 2021 .

Marseille Le quai fin des années 1850-1860

Quindici pannelli, che propongono riproduzioni dei racconti dei viaggi di Tolstoï e lettere che fanno parte della ricca corrispondenza che mantenne con la sua famiglia.

Les frères Tolstoï. De gauche à droite : Serge, Nicolas, Dimitri, Léon

È così possibile ripercorrere i viaggi di Lev Tolstoï in Europa e il suo passaggio nelle città della regione meridionale come Marsiglia, Mentone, Hyères, Tolone e Nizza.

Marie Tolstaya, sœur de Léon Tolstoï

Una serie di dipinti e foto provenienti dalla collezione unica del Museo Statale Leo Tolstoj e opere bibliofile delle collezioni del patrimonio della rete bibliotecaria arricchiscono la mostra.

Extrait de la lettre de Léon Tolstoï à sa tante T. Eregolsky. 9 septembre 1860

La Biblioteca Raoul Mille si trova nel centro del quartiere Liberation, in Avenue Malausséna 33 ed è servita dalla Ligne 1 del tram.