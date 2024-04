Da oggi a domenica a Dolceacqua torna la festa "Carugi in fiore"

A Dolceacqua torna l’attesa festa “Carugi in Fiore”, che ogni anno annuncia l'arrivo della primavera e che si terrà in tutto il paese da giovedì 25, Festa della Liberazione, a domenica 28 aprile.

Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella, che verrà premiata giovedì 25 aprile alle 16:30

I premi saranno donati da “Pasta di U”, Pizzeria “Il Borgo", Bar “Doria”, “Gelateria Monet”, Pittrice “Erika Rosson”.

Oltre al concorso floreale, tante saranno le attrazioni ed attività che potrete trovare nel borgo dei Doria durante la manifestazione:

Tutti i giorni:

Mercatino dell'artigianato e specialità alimentari in piazza Mauro

Pinacoteca e piccolo museo del soldatino e dei memorabilia in via Doria 4, aperto dalle h.10:00 alle h.12:00 e dalle h.15:30 alle h. 18:00. Ingresso libero.

Cantine aperte per degustazione di prodotti tipici

Alle 10:30 – 11:30 – 15:00 – 16:00 – h.17:00 Visite guidate al Castello a cura del servizio guide della Coop. Omnia (6,00 Euro ingresso e visita guidata). In questi giorni di festa il castello osserverà orario continuato dalle 10:00 alle 18:00

Dalle 11:30 alle 18:00 presso Enoteca Regionale della Liguria, in Via Castello 27, degustazioni di vino e prodotti tipici liguri

Dalle 15:00 alle 18:00 proiezioni presso il Visionarium 3D in Via Doria 2/6. Ingresso 3,50 Euro

Inoltre:

Giovedì 25 dalle ore 15:30 alle 18:00 Stage di Pietre in equilibrio con dimostrazione a cura di Daniele Doria (lungo fiume).

Venerdì 26 dalle h.09:30 alle h.11:30 e dalle 14:00 alle 15:30 Laboratorio di creatività con la Scuola primaria Luigina Garoscio di Dolceacqua.

Sabato 27 ore 11:00 Dolceacqua Incontra Marco Lombardi, presentazione del libro “Musica come pensiero” Edizione Epokè, presso Enoteca regionale della Liguria, in via Castello n°27.

Ore 15:00 Presentazione libro “Mercanti D’Olio” di Alessandro Carassale, Loggia Palazzo Doria in Piazza Mauro; a seguire degustazione olii “Il taggiasco a confronto”, con Igino Gelone presidente socio fondatore OAL.

Ore 17:00 Concerto Simil Jazz Band.

Domenica 28 Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato.

Ore 15:00 Visita guidata dei maggior siti di interesse storico con degustazione. € 12,00. Prenotazione obbligatoria: +39 0184 206666.

Dalle 15:00 alle h.18:00 la “Bandina” di Dolceacqua allieterà i presenti nelle piazze del paese.