Gli studenti del Lycée Pierre e Marie Curie di Mentone con il festival artistico "La Curie d'Arts"

Per il 16° anno, gli studenti delle scuole superiori del Lycée Pierre e Marie Curie Menton Officiel hanno presentato il loro festival artistico, la Curie d'Arts. In questa occasione il liceo ha accolto anche studenti di diverse scuole primarie e secondarie del paese ed ex studenti, una ventina di spettacoli diversi e variegati: zumba, danza, teatro, esposizione di opere, ecc.

Un’annata 2024 che ha permesso un grande scambio tra studenti di tutte le età intorno all’arte ed è stata un grande successo.