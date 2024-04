Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Une minute de silence

Dal 25 al 27 aprile 2024 - 20,30

Théâtre Le Tribunal



Esquisse

Giovedì 25 aprile 2024 – 20,30

Théâtre Antibéa



Zéli et Loli à la Mer

Dal 27 al 28 aprile 2024

Théâtre Le Tribunal - 20,30



Concert Chorale du Soleil

Sabato 27 aprile 2024 - 20,30

Espace du Fort Carré



Frérot et Soeurette

Martedì 30 aprile 2024 – 15

Théâtre Antibéa



Mostre ed esposizioni

Fino al 2 maggio 2024 - Exposition "Le Grand Chapiteau - Casemate n°13

Fino al 31 maggio 2024 - Exposition "Gérard Séréeé - Médiathèque Albert Camus



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 30 aprile 2024 ore 10

Visita guidata Antibes Street Art - Il 26 aprile 2024 ore 10



CAGNES SUR MER

EXPOSITION « AU DELÀ DU REGARD »

FINO AL 16 GIUGNO 2024

Château musée Grimaldi

Place du Château



FÊTE DES MAI

Mercoledì 1° maggio 2024.

Haut-de-Cagnes



CANNES

ANIMATIONS, RENCONTRE AVEC L'ARTISTE BARBARA NAVI

Autour de l'exposition

Giovedì 25 aprile 2024 ore 18

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, ESCAPE GAME "EN ATTENDANT LES JEUX OLYMPIQUES"

Giovedì 25 aprile 2024 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte

06150 Cannes La Bocca



CONCERT, LE BEL D'AUJOURD'HUI - ALEXIS SAVELIEF

Giovedì 25 aprile 2024 ore 18

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



RENCONTRE AVEC BOUALEM SANSAL

Giovedì 25 aprile 2024 ore 16

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT, AFTERWORK - MEY

Venerdì 26 aprile 2024 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE, UNE IDÉE GÉNIALE

Sabato 27 aprile 2027 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, RÉCITAL D'ART LYRIQUE

Autour de l'exposition

Sabato 27 aprile 2027 ore 18

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE, CARTE BLANCHE À JACQUES BRUYAS

Théâtralies de Cannes

Da sabato 27 aprile a lunedì 29 aprile 2024

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, 7 LETTRES POUR TOUTE UNE VIE

Domenica 28 aprile 2024 ore 16

Espace Mimont

5 rue de Mimont



SPECTACLE, FLAMENCO LEGENDS

Le dimanche 28 avril 2024

Domenica 28 aprile 2024 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Martedì 30 aprile 2024 ore 9

Résidence Californie

25-27 avenue Roi Albert 1er



CONCERT, RENDEZ-VOUS AVEC HOPKINSON SMITH

Concert de luth renaissance

Martedì 30 aprile 2024 ore 19

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ATELIER, RENDEZ-VOUS AVEC HOPKINSON SMITH

Stage de musique ancienne

Da mercoledì 1° maggio a venerdì 3 maggio 2024

Horaire(s) :

De 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h30

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



LEVENS

EXPOSITION DE VALÉRIE & HERVÉ RIOU

FINO AL 25 MAGGIO 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne Ascensione, 1° maggio e 8 maggio.

La Galerie du Portal accueillera Valérie Riou, Artiste peintre et Hervé Riou son frère, Meilleur Ouvrier de France 2023 sculpture sur bois

La Galerie du Portal

1 Place V. Masséglia



MENTON

Conférence de Jean-Pierre Filiu : "Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné "

Giovedì 25 aprile 2024

Amphithéâtre Richard Descoings Sciences Po

11 place Saint-Julien



Sogno di Abba

VENERDÌ 26 APRILE ore 20,30

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer Menton



Lavoir théâtre - Figure di prostitute

Sabato 27 aporile 2024 ore 20,30

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Exhibition - "Polar Mission"

Da sabato 4 giugno 2022 a martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Les Ballets de Monte-Carlo - "TO THE POINT(E)"

Fino a sabato 27 alle 19.30 e domenica 28 aprile 2024 alle 15

Stagione 2023/2024 - La Compagnie - TO THE POINT(E), Wheeldon - Maillot - Eyal. Una serata sulle punte come nessun'altra: "To the Point(e)". Les Ballets de Monte-Carlo eseguiranno tre lavori che sfruttano il potenziale di questi ballerini di formazione accademica, pur mantenendo un occhio di riguardo per la modernità. Nella stessa serata si potranno vedere Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot e Autodance di Sharon Eyal.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



FIA Formula E Championship - Monaco E-Prix 2024

Sabato 27 aprile 2024

7° Monaco E-Prix, organizzato dall'Automobile Club di Monaco. Il Monaco E-Prix 2024 si svolge nell'arco di un'intera giornata. Con sessioni di prove libere, qualifiche, una gara e dimostrazioni in pista, vi aspetta un programma ricco e vario!

Principauté de Monaco



OPMC - "Recital"

Domenica 28 aprile 2024 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital". Violino: Sergey Khachatryan, pianoforte: Alexandre Kantorow. Programma: BABADJANIAN, DEBUSSY, FRANCK, MOZART.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "Une idée géniale - Sébastien Castro"

Domenica 28 aprile 2024 alle 20

Arnaud ama Marion. Ma da quando hanno visitato un appartamento per andare a vivere insieme, ha un piccolo dubbio: Marion si è innamorata dell'agente immobiliare? Per puro caso, incontra il sosia dell'agente e gli chiede di fingere di essere l'agente immobiliare. Un'idea geniale! A meno che il finto agente immobiliare non si trovi faccia a faccia con quello vero... E un fratello gemello si presenta inaspettatamente. Tre sosia in un'unica sera sono davvero troppo per Arnaud!

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Exposition - "L'image au-delà du pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "The Image Beyond The Pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

ATELIERS DE POÉSIE SENSIBLE ET DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Fino a venerdì 26 aprile 2024 dalle 14:30 alle 16:30.

Esplorate gli artisti del MAMAC con Tristan Blumel e Laurent Tamagno. Ispirati da Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri e Arman, date libero sfogo alla vostra creatività attraverso la poesia, la musica e la performance.

Centre AnimaNice Costanzo

13 rue Georges Ville



WARM UP HELLFEST 2024 AVEC BENIGHTED / TEN56 (LIVE), CONCERTO

Giovedì 25 aprile 2024 alle 19.

Ormai parte essenziale dell'"esperienza" dell'Hellfest, il Warm-Up Tour, un vero e proprio Tour de France dei luoghi in cui si tengono i concerti, torna in strada ad aprile!

È l'occasione perfetta per dare il via ai festeggiamenti e unire la comunità dei fan intorno a concerti ed eventi nell'atmosfera dell'Hellfest!

Per questa edizione 2024, due band francesi dallo stile estremo, pronte a conquistare ogni luogo del Warm-up: i boss del Brutal Death BENIGHTED e la nuova sensazione Deathcore TEN56.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE PRÉHISTORIQUE

Giovedì 25 aprile 2024 dalle 10 alle 11.

Attraverso le proprie creazioni, i bambini possono tornare alle origini delle alle origini delle pratiche artistiche umane, utilizzando gli stessi materiali dei loro lontani antenati.

Grotte du Lazaret

33 Bis Boulevard Franck Pilatte



FFF (LIVE), CONCERTO

Venerdì 26 aprile 2024 alle 19.

L'etichetta Verycords chiese ai quattro complici di produrre un quinto album. Pronti ad affrontare una sfida che sarebbe stata una vera sorpresa, i FFF si riunirono per suonare tutti gli strumenti che non avevano mai abbandonato.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



MOJI X SBOY (LIVE), CONCERTO

Venerdì 26 aprile 2024 alle 19.

Con oltre 700k ascoltatori, Moji x Sboy è il nuovo fenomeno del rap.

fenomeno rap. I due giovani belgi con il futuro più brillante

stanno arrivando a Nizza.

Lo stile unico del duo è una miscela di emozioni, melodie e un universo profondo. Atteggiamento e carisma sono parte integrante di entrambi i rapper, sia nei loro suoni sia nei loro visivi. La loro visione diversa e ambiziosa si riflette nei loro testi,

che descrivono la loro vita quotidiana e la loro visione del mondo.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



GOUPIL & KOSMAO, TEATRO

Venerdì 26 aprile 2024 dalle 20 alle 20:30.

Sabato 27 aprile 2024

Orari di apertura ogni giorno alle 10 e alle 15.

In questo classico duo comico, la magia si trasforma gradualmente in un mondo di film d'animazione che si svolge sotto i nostri occhi. Il grande mago Étienne Saglio avrà il suo bel da fare con Goupil, il suo peloso assistente.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



FRÉROT & SŒURETTE D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM, TEATRO

Venerdì 26 aprile 2024 dalle 10 alle 10:35.

Due orfani fuggono dal loro malvagio tutore e scoprono una foresta incantata. Con l'aiuto della natura e degli animali, intraprendono un'avventura straordinaria.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



TITO, TEATRO

Venerdì 26 aprile 2024 dalle 15 alle 15:45.

Nella casa accanto vive Tito, il mio vicino di casa di dieci anni. La sua strana musica mi fa venire voglia di ballare. È da un po' che non lo vedo sorridere. Voglio scoprire perché e farlo sorridere di nuovo.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FESTIVAL DE MAGIE 2ÈME ÉDITION

Fino a sabato 27 aprile 2024.

La magia è una delle discipline più impegnative dello spettacolo dal vivo. Per il secondo anno consecutivo, il Théâtre National de Nice organizza un Festival della Magia rivolto sia ai professionisti che al grande pubblico.

Dans les salles des Franciscains et de La Cuisine



GRAND GALA DE CLÔTURE, TEATRO

Sabato 27 aprile 2024 dalle 19 alle 20:30.

Nella più pura tradizione della magia, una serata unica per grandi e piccini. Il loro più grande trucco? Farvi dire inevitabilmente: "Ma come fanno?".

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



LA FÊTE DE L’ARBRE SCINTILLANT, TEATRO

Lunedì 29 aprile 2024 dalle 10 alle 10:30.

Pimprenelle si sta preparando per la festa di primavera, ma nulla è pronto! Con l'aiuto di bambini e personaggi eccentrici come Gédéon, Monsieur Basile, Gourmet e Divalala, preparano la festa.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FACE À FACE OPÉRA, CONFERENZA

Lunedì 29 aprile 2024 alle 18.

Vi piace un'opera particolare e vorreste saperne di più?

Siete indecisi se andare a vedere un'opera e vorreste avere un'anticipazione dello spettacolo?

Il giorno prima della prima di ogni opera, incontrate i maestri e le maestre dello spettacolo presso l'Artistique.

Scoprirete la loro visione e interpretazione dell'opera che vi aspetta sul palcoscenico.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LA FÉE AUX GROS YEUX D’APRÈS GEORGE SAND, TEATRO

Lunedì 29 aprile 2024 dalle 15 alle 15:50.

Miss Barbara, governante o fata? Mister Bat, tutore dei Carpazi, uomo o pipistrello? Una notte magica svela a una bambina i misteri della natura e degli insetti. Un racconto per incoraggiare l'immaginazione dei bambini e renderli più consapevoli della bellezza della natura.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



MUSIQUE DE CHAMBRE : QUATUOR ET QUINTETTE DES SOLISTES DE L’OPN, CONCERTO

Lunedì 29 aprile 2024 alle 12:15.

Violini Vera Nováková & Volkmar Holz

Viole Magali Prévot & Hugues de Gillès

Violoncello Victor Popescu

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



VIENS AVEC TON SMARTPHONE (SCOLAIRES), OPERA

Martedì 30 aprile 2024 alle 14:30.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado Venite con il vostro smartphone e portate i vostri alunni sul palcoscenico

sul palcoscenico, sui set di un'opera, a incontrare gli artisti di una produzione lirica, prima di assistere allo spettacolo.

Utilizzando i loro smartphone, i vostri alunni potranno catturare i ricordi di questo scambio e condividerli sui social network!

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



OPÉRA : L’OLYMPIADE DES OLYMPIADES

Martedì 30 aprile 2024 alle 20.

Giovedì 2 maggio 2024 alle 20.

Sabato 4 maggio 2024 alle 15.

Nuova produzione Opéra Nice Côte d'Azur

In collaborazione con il Musée National du Sport e l'Université Côte d'Azur

Da Caldara (per il quale fu scritto) a Vivaldi (senza dubbio il più famoso oggi), il libretto del Metastasio L'Olimpiade ha ispirato più di cinquanta compositori nel corso dei secoli! Reinterpretando a modo loro questo libretto originale, Jean-Christophe Spinosi, Nathalie Spinosi ed Eric Oberdorff ci offrono una nuova opera di notevole attualità.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



THE CONGOS / THE GLADIATORS / ROD TAYLOR (LIVE), CONCERTO

Martedì 30 aprile 2024 alle 19.

Unisciti a The Congos, The Gladiators con Al Griffiths e Rod Taylor allo Stockfish.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



EXCURSIONS À ST-JEAN-CAP-FERRAT

Da mercoledì 1° a lunedì 6 maggio 2024.

Esplorate Nizza e la zona circostante via mare con un'escursione su uno dei nostri RIB. Scoprite le bellezze della Costa Azzurra, tra cui Cap Ferrat, in questo viaggio di un'ora da Villefranche-sur-Mer a Beaulieu-sur-Mer.

Black Tenders

51 quai des Deux Emmanuels



EXCURSIONS À MONACO

Da mercoledì 1° a lunedì 6 maggio 2024.

Salpate da Nizza a Monaco, visitando alcuni dei siti più emblematici della Costa Azzurra, come Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat e Villefranche-sur-Mer. I nostri RIB vi faranno scoprire queste meraviglie lungo la costa, in acque turchesi.

Black Tenders

51 quai des Deux Emmanuels



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



EXPOSITION “AUTOUR D’ELLES” DE FERNANDA GORETI, FLORE & CLODART

FINO AL 29 APRILE 2024

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



EXPOSITION EN PLEIN AIR « AU FIL DE LA BIODIVERSITÉ » PAR NATURA 2000

Fino al 06/05/2024, ogni giorno.

Promenade des Arts

6 Avenue Denis Séméria



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION “OFFRANDES DE LA MER”

DAL 25 APRILE AL 05 MAGGIO 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



12ÈME SOIRÉE DE GALA DU ROTARY CLUB BEAULIEU CÔTE D’AZUR

Venerdì 26 aprile 2024 alle 19:30.

Hôtel Royal-Riviera

3 avenue Jean Monnet



ATELIER PLANCTON

Venerdì 26 aprile 2024 alle 10:45.

École Départementale de la Mer

Place du Centenaire



CHAÎNE HUMAINE

Domenica 28 aprile 2024 alle 9.

Plage Cros deï Pin

9h - Rencontre avec les associations partenaires

11h - Mise en place de la chaîne humaine

Promenade Maurice Rouvier



ATELIER “SGRAFFITO”

Lunedì 29 aprile 2024.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SEAZEN : À LA DÉCOUVERTE DU BATEAU SOLAIRE

Lunedì 29 aprile 2024 dalle 11 alle 12.

Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat



SORTIES EN MER À BORD DU SANTO SOSPIR

Martedì 30 aprile 2024.

Quai de la grande jetée



SAINT ETIENNE DE TINEE

CONCERT DE CHORALES

Sabato 27 aprile 2024 dalle 17 alle 18:30.

Eglise

Place de l'Eglise



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ, DEGUSTAZIONE

Giovedì 25 aprile 2024 alle 16.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



CONFÉRENCE “LA CONSCIENCE CHEZ LES ANIMAUX”

Sabato 27 aprile 2024 alle 16.

par Jacky Cosson , Conférence proposée et présentée par Science pour Tous. - Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans

- Médiathèque - Gratuit

Médiathèque Départementale

52 Bd Lazare Raiberti



EXPOSITION PLUME ET COMPAGNIE

FINO AL 27 GIUGNO 2024

Dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì e domenica.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SOSPEL

Commemorazione ricordo dei deportati

Domenica 28 aprile ORE 10,30

Mairie de Sospel

Boulevard de la 1ère DFL



Exposition de peinture de l'artiste ZEU HI

Fino al 20 maggio

Bar le Zèbre

1 place du marché Sospel



TENDE

Conferenza "Il suolo senza il quale non ci sarebbe vita"

Sabato 27 aprile da 14:00 a 17:00

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

FESTI’FRAISE

Sabato 27 aprile 2024.

La tradizionale festa delle fragole torna a Tourrette-Levens con la "FESTI'FRAISE".

Sabato 27 aprile 2024, il Comitato Fetes fa rivivere le tradizioni rivisitando la festa delle fragole celebrata negli anni Sessanta.

In programma:

17:00 Elezione di "miss fragola

gara di crostata di fragole

19:00 intrattenimento con piffero e batteria

19:00 Zuppa di pistou, formaggio, insalata

e dessert 20€

prenotazione obbligatoria ?v?nt 20.04.2024 ?u 06.81.84.41.06

pl?ces limitato

21:00 arti'fraise fuochi d'artificio

21h-01h dj party con i brani di dj jo

bar per rinfreschi in loco

Tourrette-Levens



MOSTRA: LA VITA NELLE ALPI MARITTIME 245 MILIONI DI ANNI FA

FINO AL 05 MAGGIO 2024

Alla fine dell'estate 2020, a Saint-Etienne-de-Tinée sono state scoperte le impronte di un rettile terrestre chiamato Chirotherium, su una roccia risalente a circa 245 milioni di anni fa (Triassico inferiore). I dati paleontologici e geologici suggeriscono un clima arido e un ambiente deltizio, probabilmente ai margini di un lago.

Queste impronte sono contemporanee a un periodo di rigenerazione casuale della biodiversità, dopo l'estinzione di massa alla fine del Permiano (circa 250 milioni di anni fa), la più grande crisi biologica finora conosciuta.

Queste impronte miracolosamente conservate evidenziano la fragilità della vita dalle origini ai giorni nostri.

La mostra, progettata e realizzata dall'équipe scientifica del sito preistorico della grotta del Lazaret, è in programma al Château-Musée de Tourrette-Levens dal 13 aprile al 5 maggio 2024.



MOSTRA DI JIM MONSON

FINO AL 12 MAGGIO 2024

Aperta da venerdì a domenica, dalle 14.00 alle 18.00

Tourrette-Levens



VENCE

EXPOSITION IMAGES EN MOUVEMENT

FINO AL 28 APRILE 2024

Musée de Vence – Fondation E. Hugues Vence

2 place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

MOSTRA BRIGITTE BARDOT, OLTRE L’IMMAGINE

FINO AL 26 MAGGIO 2024

La mostra, attraverso le foto catturate da Leonard De Raemy, è una celebrazione di un'icona del cinema francese, un'immersione nella vita di una donna, che ha saputo affascinare il mondo, pur rimanendo fedele a se stessa.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert