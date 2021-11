“Doppietta” di mostre a Nizza in questo fine novembre 2021 per Serenella Sossi, in due spazi “alternativi”

Dal 21/11, in occasione della “settimana della cucina italiana nel mondo” una curiosa mostra in tema con l’evento: “Frutta e Verdura in atelier”. Così ha definito Serenella questa sua serie di dipinti realizzati a spatola, con colori vivaci e materici, tra cui risaltano i peperoncini in gran formato come le zucche, i melograni, il carciofo, la mezza pesca, le mele e le immancabili bottiglie per “innaffiare” i buoni cibi della nostra cucina italiana!

La mostra è visibile fino al 14 dicembre, presso Antique Immo - rue Mayerbeer 14 (parking Massena 1h gratuita) - negli orari di apertura dell’agenzia e su appuntamento.

Dal 16/11 al 2/12 al Centre Europe Direct , in rue Paganini 14, “l’artista italiana di Nizza” espone alcuni suoi quadri e sculture negli spazi del Centro, recentemente inaugurato.

La mostra, voluta in occasione della presentazione del Centro alla comunità italiana, che si terrà il 29 novembre prossimo, può comunque essere visitata dal 16 novembre al 2 dicembre 2021 negli orari di apertura al pubblico del Centro: dal lunedì al venerdì, 10h-12h e 14h-16h.

In esposizione quadri dalle tematiche care all’artista: cielo/mare, lune, i blu di Calypso, immagini da cui traspare il legame dell’artista con la sua città d’adozione; tra le sculture le originali “bronzage à Nice”, e le immancabili “sirene” in bronzo tra cui la “forma sirena” realizzazione in piccolo formato della scultura momumentale creata da Sossi per il Comune di Imperia, recentemente installata sul molo.