Antibes, le manifestazioni e le mostre che animeranno il mese di dicembre

Anche nel mese di dicembre l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.





Dal 3 al 5 dicembre 2021

3e Week-end du Design & des Arts

Dalle 10 alle 19 - Palais des Congrès

Designer, artigiani e collettivi presenteranno il loro lavoro sul tema: “Quando la casa diventa verde...”. Saranno esposti e in vendita prodotti originali, rari o eccezionali. Scambi, conferenze, laboratori.



Fino al 3 gennaio 2021

Fêtes de fin d’année





Village de Noël - alle 10,30 alle 22 - Esplanade du Pré des Pêcheurs

Show de Lumières – ogni 20 minuti fino alle 19,30 (ore 21 nei fine settimana) - Place des Martyrs de la Résistance

Manèges et attractions – dalle 10,30 alle 19,30 - Place Nationale

Manège Circuit Family - dalle 10,30 alle 19,30 - Place de Gaulle



Dal 18 al 31 dicembre 2021 - Balades en calèche -Porto

Patinoire, village de Noël et manèges – Dalle 10 alle 20 - Pinède Gould

– Dalle 10 alle 20 - Pinède Gould Petite ferme pedagogique, balades en poneys, jeux en bois – Dalle 9,30 alle 17,30 - Pinède Gould

– Dalle 9,30 alle 17,30 - Pinède Gould Balades en calèche- Dalle 14,30 alle 17,30



Dal 2 al 5 dicembre 2021

Solidar’livres – Dalle 10 alle 18 - Espaces du Fort Carré



Domenica 5 dicembre

Marché de Noël solidaire – Dalle 10 alle 17- Sanctuaire de la Garoupe.



Sabato 11 dicembre 2021

Parade de lumières partenza da Place des Martyrs de la Résistance per raggiungere l’Esplanade du Pré des Pêcheurs

partenza da Place des Martyrs de la Résistance per raggiungere l’Esplanade du Pré des Pêcheurs Concert d’ouverture des Fêtes de Noël – Ore 17 - Esplanade du Pré des Pêcheurs.



Domenica 12 dicembre 2021

Concert "Le Chœur chantant" - Ore 17 - Temple d’Antibes.

- Ore 17 - Temple d’Antibes. Concert de Noël - Ore 15,30 - Cathédrale d’Antibes.

- Ore 15,30 - Cathédrale d’Antibes. Fête de la bûche – A partire dalle 17 - Place du Safranier



Venerdì 17 dicembre 2021

Concert de Musique de Chambre et Chœurs d’Enfants – Ore 18,30 - Nouveau Conservatoire de Musique



Sabato 18 dicembre 2021

" Noël à la Fontonne " - Dalle 9 alle 16 - Place Jean Aude

" - Dalle 9 alle 16 - Place Jean Aude Marché de Noël – Dalle 10 alle 17 - Plateau de la Garoupe.

– Dalle 10 alle 17 - Plateau de la Garoupe. Concert donné par l’Ensemble Vocal d’Antibes – Ore 15,30 - Cathédrale d’Antibes

– Ore 15,30 - Cathédrale d’Antibes Parade de lumières – Ore 17,30 – Partenza dal Palais des Congrès

– Ore 17,30 – Partenza dal Palais des Congrès "La Nuit du Feu fête Noël" - Dalle 18 alle 19 - Bd d’Aguillo



Domenica 19 dicembre 2021

"Les Dimanches de la Garoupe" - Dalle 10 alle 16 -Plateau de la Garoupe



Martedì 21 dicembre 2021

Arts de rue à Antibes – Dalle 11 alle 12,30 e dalle 16 alle 17,30



Mercoledì 22 dicembre 2021

Arrivée du Père Noël en ski nautique – Dalle 10,30 - Promenade du Soleil



Venerdì 24 dicembre 2021

Parade de peluches – Dalle 14,30 alle 17 - Rues d’Antibes



Domenica 26 dicembre 2021

Parade de Noël - Dalle 17 alle 19 - Rues de la vieille ville



Sabato 1° gennaio 2022

Concert du Nouvel An – Ore 16 - Palais des Congrès

– Ore 16 - Palais des Congrès Parade du Nouvel An – Ore 16,30 - Départ du rond- point Courbet (ancien embarcadère)

– Ore 16,30 - Départ du rond- point Courbet (ancien embarcadère) Feu d’artifice du Nouvel – Ore 18,30 - Baie de Juan- les-Pins (côté Promenade du Soleil).