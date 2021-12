"La demolizione s'ha da fare!"

Nuovo, forse, decisivo passo per il progetto che prevede l’estensione della Promenade du Paillon di Nizza fino all’attuate Palazzo delle Esposizioni.

Il Ministro della Cultura Roselyne Bachelot-Narquin ha approvato la demolizione del Teatro Nazionale di Nizza.

L’approvazione ministeriale era indispensabile per procedere alla demolizione del Teatro per consentire la creazione di ulteriori 8 ettari di parco urbano (20 ettari di verde in totale) e la piantumazione di 1500 alberi che consentiranno di assorbire ogni anno 50 tonnellate l’anidride carbonica e di abbassare di almeno 2 gradi la temperatura durante le ondate di calore.





Il ministro Bachelot-Narquin, nella nota inviata al Sindaco di Nizza, conferma che l'edificio che attualmente ospita il Teatro Nazionale non soddisfa più alle esigenze tecniche, funzionali e artistiche e che per adeguarlo occorrerebbero lavori rilevanti stimati tra 12 e 18 milioni di euro.



La lettera conferma inoltre che l'edificio non consente più una capacità di accoglienza e un'offerta culturale adeguate.

La demolizione del Teatro Nazionale avviene contestualmente con la diversificazione dell’offerta di spazi teatrali diffusi su tutto il territorio cittadino.

Per garantire la continuità dell'attività delle arti dello spettacolo, quattro siti saranno messi a disposizione del Théâtre National de Nice:



La salle des Franciscains et du bâtiment de l’Aigle d’or che ospiteranno il TNN dal 15 marzo 2022. Si tratta di una sala modulare da 350 a 400 posti, all'interno dell'ex chiesa francescana. La prima rappresentazione "Le Sourire de Darwin" con Isabella Rossellini è prevista il 26 aprile 2022.



La struttura teatrale denominata "La Cuisine", con una capienza di 600 posti, che sarà consegnata il 25 aprile 2022. La nuova struttura, installata a ovest della città, proporrà "Bérénice" con Carole Bouquet e Thibault de Montalembert il 20 maggio 2022.



Una nuova sala nel centro della città, nell'edificio Iconic a due passi dalla Gare de Thiers e dell’Avenue Jean Médecin, con una capacità di 500 posti a sedere disponibile alla fine del 2022.



Una grande sala con 800 posti a sedere che troverà posto nell'attuale Palais des Expositions, trasformato in palazzo delle arti e della cultura dalla stagione 2025/2026.



Oltre a questi nuovi teatri e al fine di assicurare la continuità dell’attività del TNN, dal 3 gennaio al 15 maggio 2022 il Théâtre National de Nice avrà a disposizione alcune strutture culturali comunali: l'Opera Nice Côte d'Azur, i teatri Lino Venture e Francis-Gag e il Forum Nice Nord .



Il Sindaco di Nizza Christian Estrosi, nell’esprimere la soddisfazione per la decisione ministeriale, ha sottolineato che “L'iscrizione di Nizza nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e la recente candidatura a Capitale Europea della Cultura nel 2028 segnano una svolta senza precedenti in termini di influenza dell'immagine, della cultura e del patrimonio della città.

L'ampliamento della Promenade du Paillon è una grande opportunità per continuare la trasformazione della città, nello spirito dei nostri anziani che costituirono il Consiglio d'Ornato nel 19° secolo, ripensando in particolare ad un’offerta armoniosa per il mondo del teatro e delle arti dello spettacolo. Con l’approvazione della demolizione, il Ministero della Cultura si sta muovendo nella medesima direzione”.