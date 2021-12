Ikea Nizza sta per nascere: il tetto “studiato” come quinta facciata non sarà solo una fonte energetica (Foto)

I magazzini IKEA di Nizza Saint-Isidore apriranno le porte l'11 maggio 2022: accessibili con i mezzi pubblici dal centro città (Ligne 3 del tram), offriranno l’intero assortimento dei prodotti presenti nel catalogo.

A Saint Isidore sta nascendo un centro commerciale ad elevati standard ambientali, che si inserisce nell’écoquartier che si sviluppa sulle rive del Var.

Le date sulla strada dell’inaugurazione sono state delineate:

Dicembre 2021: fine lavori esterni

Dall'inizio del 2022: sistemazione ed arredo delle aree interne

11 maggio 2022: apertura negozio

In previsione dell'apertura, IKEA Francia sta attualmente reclutando quasi 400 dipendenti destinati un po’ a tutti i settori di attività connessi col grande magazzino.

È stato creato un gruppo di esperti che, in collaborazione con i partner locali, si sta occupando dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso il sistema "Réseau Diplôme Emploi, 1 diplôme, 1 métier, c’est possible !”.

IKEA France avvierà una nuova fase all'inizio del 2022 con gli allestimenti interni dei 24 mila metri quadrati di superficie di vendita

L’investimento complessivo per realizzare la struttura di vendita ha toccato i 150 milioni di euro, con lavori atti ad integrare il centro nel territorio.

Il tetto, visibile ai residenti, è stato pensato come quinta facciata, per una perfetta integrazione visiva con 3.100 pannelli fotovoltaici verdi e circa 10.000 mq di aree verdi che saranno sistemate a partire da febbraio 2022.



Questa attrezzatura consentirà al centro commerciale di soddisfare il 40% del suo fabbisogno energetico. I lucernari forniranno l’illuminazione naturale e il negozio utilizzerà l'energia geotermica per il riscaldamento e il raffreddamento.

Saranno a disposizione dei clienti e dei dipendenti 40 stazioni di ricarica per veicoli elettrici e 5 stazioni saranno a disposizione dei vettori per le consegne dell'ultimo miglio, per le quali saranno utilizzati sempre veicoli elettrici.