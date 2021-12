Nizza: rider nel mirino. Scattano contro e divieti (Foto)

Una serie di controlli sono stati messi in atto a Nizza nei confronti dei rider che consegnano a domicilio i cibi: si tratta di una misura scattata a seguito delle proteste giunte in municipio da numerosi cittadini che lamentavano schiamazzi e rumori durante le ore notturne.

In contemporanea sono stati posti in essere da parte delle forze di polizia dei controlli specifici per verificare se, assieme con i cibi, vengono recapitate a domicilio anche “sostanze” più particolari, una “moda” che pare si stia diffondendo negli ultimi mesi.

Il risultato del bliz della polizia è stato di:

12 licenze ritirate

3 sostituzioni di identità

3 infrazioni verbalizzate per lavoro in nero.