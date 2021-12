Nizza vara un ambizioso “piano piscine”: Carras e il Porto ospiteranno nuove innovative strutture (Foto)

Come si presenterà l'area di Carras a Nizza

Il numero delle piscine di Nizza è insufficiente rispetto al numero di abitanti che gravitano sulla città: solo 10 strutture per una popolazione (compresa quella fluttuante) di 580mila abitanti.

Le attuali piscine (Ariane, St Roch, St Augustin, Comte de Falicon, St François, Le Piol, Jean Bouin, Jean Médecin, Camille Muffat e Les Combes) oltre a non soddisfare tutta la richiesta mettono a disposizione “appena” 5.400 metri quadrati di specchio d’acqua (4 mila tutto l’anno) insufficienti a rispettare il rapporto di una piscina ogni 10mila abitanti. Inoltre le attuali piscine utilizzano troppa energia e sono vetuste.

Così la città di Nizza ha annunciato un ambizioso “piano piscine” che porterà, oltre ad interventi di ammodernamento delle strutture esistenti, anche alla realizzazione di tre nuovi specchi d’acqua.

Un investimento di 120 milioni di euro che, a regime, dovrebbe rispondere alle esigenze di accesso il più vasto possibile della popolazione alle piscine.

La struttura più ambiziosa ed innovativa sorgerà a Carras, all’estremo Ovest della Promenade des Anglais, dove verrà creata una struttura comprendente due piscine, delle quali una con acqua di mare riscaldata grazie all’energia prodotta dal vicino centro di trattamento delle acque.

Verrà creato un nuovo porticciolo destinato ai pescatori e l’area sarà dotata di una piscina di 30 metri per 20 e di un’altra di 15x20m dedicata alle attività sport-salute, balneoterapia, idrogetti, spazio per attività acquatiche come aquabike e aquagym e di un'area benessere (sauna/hammam). Il progetto sarà ultimato entro il 2028

Le altre piscine sorgeranno

Alla Cité des Sports lungo il Var (inaugurazione nel 2024) con due nuove piscine da 50 metri che integreranno l’offerta attualmente esistente

Al porto di Nizza, dove una nuova struttura sarà inserita nel grande progetto di rifacimento complessivo dell’area. Nascerà una “base nautica” di eccellenza, con una piscina di 25 metri, un centro destinato ai subacquei ed un’area per le attività nautiche.