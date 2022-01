“Giacometti, una famiglia di creatori”, grande mostra a Saint Paul de Vence

Fino al 9 gennaio 2022, la Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence ospita la mostra "I Giacometti: una famiglia di creatori": l'esposizione, che avrebbe dovuto chiudere i battenti a metà novembre, é stata infatti prolungata fino a gennaio..

Un vero viaggio alla scoperta del talento e dell'originalità dei Giacometti: Alberto, famoso in tutto il mondo, suo padre Giovanni, suo cugino Augusto, e i suoi due fratelli Diego e Bruno. Che siano pittori, scultori o architetti, hanno segnato l'arte del XX secolo.

Riuniti per la prima volta in Francia, i Giacometti incarnano cinque artisti con sensibilità diverse, ma non estranee fra loro.

Questa originale mostra permette di scoprire da quale famiglia culturale proviene Alberto Giacometti, il più famoso.

Testimonia il ruolo di questa famiglia nell'arte così come i legami che questi cinque membri hanno stretto tra di loro. La mostra rievoca anche il loro rapporto intimo con il loro villaggio natale, Stampa, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera, diventato oggi un luogo centrale nella storia dell'arte moderna.

Una trentina di grandi sculture e disegni appartenenti alla collezione, integrati da una serie di dipinti, film, fotografie d'archivio e oggetti, la Fondazione Maeght mette in luce la storia straordinaria e unica di questi cinque artisti della stessa famiglia: Giovanni Giacometti, pittore (1868- 1933), i suoi tre figli, Alberto Giacometti, pittore, disegnatore e scultore (1901-1966); Diego Giacometti, scultore e designer (1902-1985), Bruno Giacometti, architetto (1907-2012) e infine il cugino Augusto Giacometti, pittore (1877-1947).



La mostra osserva il seguente orario

Dal 1° settembre al 30 giugno: 10- 18



La Fondation Maeght, si trova al numero 623 del Chemin des Gardettes a Saint-Paul-de-Vence