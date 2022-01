Il 13 gennaio a Monaco l'incontro filosofico 'Cosa credere? A chi credere?'

Giovedì 13 gennaio 2022 si terrà una conversazione presso il Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, condotta da Robert Maggiori, membro fondatore dei Rencontres Philosophiques de Monaco, sul tema "Cosa credere?" A chi credere? ".

Camille Riquier, filosofo e membro della giuria, e Laurent Cordonier, sociologo, parleranno della fede in senso lato. Si converserà sull'esistenza dei miracoli, su cosa significa, esattamente, "credere in Dio". È lo stesso che credere nei fantasmi o le disgrazie annunciate da specchi rotti o gatti neri. Possibile "non credere"? Cosa dovremmo portare o togliere all'uomo in modo che possa, no non credere a niente, né credere a niente ea tutto, ma "non credere più"? E se un uomo del genere fosse? solo immaginabile, cosa ci guadagnerebbe dall'essere senza fede?

Ingresso gratuito e aperto a tutti.

Prenotazioni: reservation@philomonaco.com

Tutte le informazioni su: www.philomonaco.com

I prossimi incontri:

Venerdì 11 marzo 2022: Il gioco

Giovedì 7 aprile 2022: Libertà

Dal 7 al 12 giugno 2022: Settimana della Filosofia