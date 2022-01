Torna il Salone della Gastronomia di Montagna a Auron, si celebra la 10^ edizione

Creato per iniziativa dell'associazione dei Commercianti di Auron e St Etienne di Tinée, questo festival è nato nel febbraio 2012.

È anche un'opportunità unica per gli Chef ed i Pasticcieri di fama per ritrovarsi insieme fuori dalla loro attività e distrarsisi sulle piste di sci.



Un avvenimento culinario di alto profilo, durante il quale Auron celebra la gastronomia grazie al concorso della Federazione dei commercianti dell'Alta Tinée, il Municipio di St Etienne di Tinée, l'ufficio di Turismo delle Stazioni del Mercantour, il Sem delle Cime del Mercantour, la Camera dei Mestieri delle Alpi - Marittimi e degli Artigiani Arts e Delizie, così come di numerosi partner culinari.

Una gastronomia assai curata che propone il suo evento di riferimento dal 15 al 20 al 25 gennaio con il 10° Festival della gastronomia montana di Auron alla presenza dei più grandi chef stellati della regione.

Un evento culinario di alta quota durante il quale Auron celebra la gastronomia lungo una settimana intera offrendo sapori delle montagne, neve, sole e relax, con un tocco di follia ... per una vera cura del buon gusto e del benessere in cima alle Alpi meridionali.

Sono in programma: workshop e dimostrazioni di cucina, un barbecue esplosivo sulle piste, animato dal Toques Brûlées, la serata dei menù gastronomici proposta da tutti i grandi chef e pasticceri nei ristoranti del resort e nei villaggi di St Etienne de Tinée e St Dalmasle Selvage.

Ospiti

– Jean-François ISSAUTIER

– Jacques CHIBOIS

– Alain LLORCA

– Joël GARAULT

– Philippe JOANNES

– Jacques MAXIMIN

– Christian COTTARD

– Virginie BASSELOT

– Théo MANSI

– David et Noëlle FAURE

Tutte le info su http://www.auron.com/