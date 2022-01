Sabato 5 febbraio il Gala per sostenere l'Arche di Grasse

Sabato 5 febbraio alle 15 si terrà a Grasse l'ottavo galà L'Arche de Coeur a beneficio di L'ARCHE.

L'Arche è stato aperto nel 2010 per ospitare una trentina di adulti con disabilità che formano una comunità con altrettanti volontari e assistenti professionali. Questa comunità ha bisogno di aiuto materiale per potersi mantenere e svilupparsi. Nata sotto il regime di associazione privata riconosciuta da tutte le autorità amministrative e curative, attende le vostre donazioni private e il vostro sostegno. Per sensibilizzare su questa causa, l'Associazione monegasca degli amici dell'Arcche di Jean Vanier organizza ogni anno uno spettacolo di beneficenza, il cui ricavato va alla comunità.

L'associazione ha in particolare contribuito al finanziamento di un campo sportivo omnicomprensivo per le persone accolte. Le persone con disabilità trovano in un grande parco piantumato con ulivi, un'oasi di pace e serenità dove vivono come una famiglia praticando attività diurne, cucina, giardinaggio e artigianato. Presentato da José Sacré, lo spettacolo accoglierà il clown Ciboulette, una rara ventriloquo che, con il suo burattino Oscar, si rivolge questo sabato pomeriggio a una gradita udienza familiare.

Mostra organizzata da AMADARCHE, Teatro di varietà, 1 bd Albert Ier, MONACO

Prezzo ingresso: 20€ / Ridotto e ragazzi fino a 12 anni: 10€.

Prenotazioni: Casino Atrium, oppure: tel. : +377 98 06 28 28, oppure: https://www.montecarloticket.com