Castellani Shop, lo store online d’arredi italiani personalizzabili per aziende

Che si tratti di soluzioni d’arredo per industria, negozio o ufficio, Castellani Shop ha pensato a prodotti in grado di rispondere a pieno alle esigenze di ogni cliente. È una proposta contraddistinta da qualità italiana, come rivelato dal MUN (Marchio Unico Nazionale). Migliaia di articoli impreziositi da opzioni di personalizzazione e condizioni d’acquisto vantaggiose, grazie al rapporto diretto con il produttore (Castellani .it Srl).

L’esperienza d’acquisto offerta al cliente è il risultato di una profonda preparazione professionale, maturata in oltre mezzo secolo d’attività nella produzione dell’arredo. Un impegno che ha conciso con lo sviluppo di risorse tecniche e capacità all’avanguardia, che permette a Castellani .it Srl di figurare nell’ambito delle PMI Innovative.

Il cliente stabilisce infatti un rapporto diretto con il produttore degli arredi, che può così fornire la soluzione in grado di riflettere a pieno le esigenze espresse, che si tratti di industria, negozio o ufficio.

Passando in rassegna la proposta è semplice scoprire tantissime tipologie di prodotti e modelli: dalle scaffalature metalliche personalizzabili da magazzino a quelle per negozio, passando per armadi spogliatoio, arredo mensa, scrivanie operative e direzionali. Ma anche tavoli sala riunione, reception ufficio, librerie, cassettiere, classificatori, sedie ergonomiche, poltrone direzionali, sedie ignifughe, mobili per ufficio e molto altro ancora.

L’attenzione verso la tutela dell’acquirente passa anche dalle modalità di pagamento, che pongono al riparo da qualunque rischio: bonifico bancario, carta di credito e PayPal. A conferma del valore espresso da Castellani Shop troviamo i feedback dei clienti certificati da Recensioni Verificate e altri operatori specializzati.

Per quanto riguarda i servizi che affiancano la realizzazione e vendita degli arredi troviamo la possibilità di progettazione degli ambienti (grazie all’Ufficio tecnico interno di Castellani Shop) e gli allestimenti completi per negozi.

I vantaggi garantiti dalla shopping experience di Castellani Shop hanno permesso all’e-shop di rientrare tra “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”. È la classifica dei migliori store digitali italiani redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.