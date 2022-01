Un viaggio in camper in Europa? Perché no!

Anche se siamo nel pieno dell'inverno (anzi, forse proprio perché siamo nel pieno dell'inverno!), perché non lasciarsi cullare dalla fantasia e pensare al prossimo viaggio, alle prossime vacanze, alla prossima bella stagione? In fin dei conti, anche solo viaggiare con la mente è un bel diversivo: cominciare a pensare e meditare la meta del prossimo viaggio è però un'idea giusta anche per non arrivare all'estate senza nulla in mente. Ad esempio, una bella vacanza on the road in Europa: perché no? Magari è qualcosa che già da tempo sognate, oppure un'idea che solo da poco ha cominciato a balenarvi in mente. Beh, potrebbe essere il momento giusto per scegliere camper e caravan confortevoli, anche usati (al giorno d'oggi la qualità dell'usato è assolutamente competitiva), e partire alla volta del Vecchio Continente, per scoprirlo in maniera "slow" e da veri viaggiatori. Vediamo allora tre possibili mete per camperisti esperti ma anche neofiti.



COSTEGGIARE IL PORTOGALLO, CON VISTA SULL'OCEANO



Andare in spiagge bellissime a distanza di una manciata di chilometri l'una dall'altra, conoscere una terra meravigliosa e ancora poco battuta dal turismo internazionale, con un popolo gentile e calorosissimo e tra l'altro spendendo molto meno che in Paesi più celebrati. Un viaggio on the road in Portogallo regalerà questo e molto altro, compresa una cultura gastronomica tutta da assaporare e alcuni dei paesaggi più belli d'Europa.



Poco più di 800 km lungo la costa lusitana, guardando l'Atlantico sempre di fianco a noi con le sue onde alte e la sua sterminata distesa d'acqua, partendo da Viana do Castelo e arrivando a Tavira, toccando naturalmente Lisbona ma anche Porto e Setubal, per un viaggio alla scoperta del Portogallo, con nello stomaco l'aroma di porto e pastel de nata e nelle orecchie l'inconfondibile e malinconico fado.



LA NORVEGIA E L'ATLANTIC ROADWAY



Restiamo con l'Atlantico come compagno di viaggio, ma andiamo decisamente più a nord e facciamo rotta verso la Norvegia. Il paese scandinavo è terra di natura incontaminata, selvaggi fiordi, grande freddo e mare tempestoso degno dei più affascinanti romanzi romantici. Vi proponiamo un itinerario che lambisce l'Atlantic Roadway, una delle strade che di tanto in tanto vengono proclamate le più belle del mondo.



Da Åndalsnes a Oppdal, vi innamorerete di questa terra segnata da leggende di grandi guerrieri e navigatori e viaggiatori. Consiglio: andate in primavera o nella breve estate nordica, per non patire troppo i rigori del freddo.



DA MONACO A BERLINO, E ANCHE PIU' SU



Attraversare la Germania in camper non è solo una buona idea in sé, visto che si attraverseranno luoghi suggestivi e bellissimi, dalla Foresta Nera alla Romantische Strasse, ma significa anche fare un vero e proprio tour nella storia europea, dagli insediamenti romani (il "Limes" dell'impero era proprio poco dopo Norimberga) ai castelli barocchi, dallo sfarzo della Baviera alla multiforme Berlino.



Il tutto decisamente a misura di camper, con autostrade belle e larghe ricche di aree di sosta attrezzate. Per chi vuole spingersi oltre la capitale, poi, ecco che il mare del nord con le splendide Rügen e Stralsund, oppure, dall'altra parte, guardando verso l'Olanda, la ricca e sontuosa Amburgo, vi faranno innamorare di questa terra al vero centro d'Europa. Il tutto, perché no, a bordo di un camper tedesco Bürstner, per essere completamente a tema!