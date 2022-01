Il ricco cartellone del mese di febbraio della Cinémathèque de Nice

La Cinémathèque de Nice propone, per il mese di febbraio 2022, un ricco programma in grado di appagare le diverse sensibilità degli appassionati del cinema.

L'échappée – 8,10, 13, 22, 24 e 27 febbraio 2022

In occasione della mostra "L'échappée" prevista dal 18 febbraio all'8 marzo 2022 al Museo Internazionale di Arte Naif Anatole Jakovsky, la Cinémathèque propone, nei mesi di gennaio e febbraio, proiezioni di film, scelti dagli studenti del Master Management di Arte e Cultura, sui temi: la reinvenzione del mondo, l'abbandono, il viaggio, la beffa e l'incarnazione di un nuovo ideale. In programma: Into the Wild de Sean Penn (8 e 13 febbraio) e Green Book:

Sur les routes du Sud di Peter Farrelly (22 e 27 febbraio), Et au milieu coule une rivière de Robert Redford (8 e 10 febbraio) e La Poursuite impitoyable d'Arthur Penn (22 febbraio).



Rétrospective Michael Cimino: rencontre avec Jean-Baptiste Thoret - Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 18,30

In occasione della retrospettiva dedicata all'opera di Michael Cimino, la Cinémathèque de Nice invita il cultore del regista americano Jean-Baptiste Thoret, storico e critico, ad un incontro con il pubblico. L’incontro sarà seguito, alle 20, dalla proiezione del film documentario di Jean-Baptiste Thoret, Michael Cimino, un mirage américain. Un documentario che, da Los Angeles-Hollywood a New York, attraversa luoghi mitici e incontra personaggi per rievocare al meglio Michael Cimino e i suoi film.



Les improbables! Venerdì 4 febbraio 2022 a partire dalle ore 18

A chiusura del ciclo "Hammer 1970-1976 – Sex & Blood" avviata nel mese di gennaio, la Cinémathèque de Nice propone un doppio programma Hammer Films con la proiezione de Les Horreurs de Frankenstein di Jimmy Sangster (1970) e Une fille pour le Diable de Peter Sykes (1976).



Inoltre :

Copie restaurée en sortie nationale! - Mercredi 2 febbraio 2022 ore 20 ;

Passeport pour l'Amérique Latine – Giovedì 17 febbraio 2022 ore 14 ;

César 2022 : les courts métrages nommés - 19, 23 e 24 febbraio 2022 ;

Événement! Master class Andréa Ferréol – Sabato 26 febbraio 2022 ore 19,45;

Les ambassadeurs cinéphiles lycéens de la cinémathèque - Domenica 27 febbraio 2022 ore 14,15 ;

Séance délocalisée – Martedì 1° marzo 2022 ore 20.