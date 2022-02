Il team dal cuore monegasco LCR Honda CASTROL con Álex Márquez ha affinato i motori a Sepang nei preparativi al Moto Gp

Álex Márquez ha avuto un programma fitto di appuntamenti poiché il primo test ufficiale pre-stagionale della MotoGP si è concluso domenica in condizioni calde e afose sul circuito internazionale di Sepang.

Il pilota LCR Honda CASTROL ha colto l'occasione per fare dei duri passi sul prototipo RC2022 del 213 mentre intensificava i preparativi per la nuova stagione del Campionato del Mondo.

Lo spagnolo ha goduto di molto tempo in pista in entrambi i giorni, nonostante la pioggia che ha interrotto il procedimento di domenica pomeriggio, poiché ha accumulato il maggior numero di giri di qualsiasi pilota nelle due giornate di sessione. Sabato, Álex ha completato 65 giri ottenendo il 15° tempo, prima di aggiungerne altri 57 domenica raccogliendo dati preziosi in tutte le condizioni. Il secondo e ultimo test pre-stagionale si svolgerà dal 11 al 13 febbraio sul nuovo circuito indonesiano di Mandalika.

Álex Márquez – 17 (1'58.800) “Secondo giorno qui in Malesia e penso che nel complesso abbiamo fatto un ottimo lavoro. La cosa più importante per noi in questo test è stata conoscere la moto, fare molti giri e raccogliere informazioni per il futuro. Stiamo conoscendo sempre di più la moto e non stiamo andando male. C'è ancora margine di miglioramento, ma la base è davvero buona, in termini di set-up e prestazioni. Oggi siamo riusciti a percorrere quasi la distanza di gara con una simulazione di 15 giri e il ritmo non era male, era davvero costante. Sfortunatamente, l'unica cosa che ci è mancata oggi è stato un time attack perché, quando ho provato a farne uno, ho avuto una caduta davvero piccola, ma la cosa più importante in questo fine settimana è stata la sensazione. Voglio ringraziare il mio team per tutto il lavoro svolto in questi due giorni, ora andiamo a Mandalika con un piano chiaro di ciò che dobbiamo migliorare".