Il Treno delle Meraviglie: una gita invernale unica alla scoperta di paesi e musei

Nella zona di Mentone, Riviera & Merveilles, l'inverno è, come potete vedere anche quest'anno, una stagione che regala magnifiche giornate baciate dal sole.

Insomma, il momento ideale per (ri)scoprire gli incantevoli paesini di Bévéra e della Valle Roya. Ideale approfittarne del treno delle meraviglie, trasformato nel febbraio 2022 in un treno delle meraviglie invernale, con a bordo le sue guide turistiche, esperte del patrimonio di Mentone, Riviera e Entroterra

→ Il treno parte da Nizza tutti i giorni alle 8:30 in direzione Tenda e sarà in servizio dal 12 al 27 febbraio 2022.

• Il treno si ferma alla stazione SOSPEL alle 9:31. La Dolce vita in una città pittoresca: scopri la cattedrale barocca di Sospel e il ponte della Via del Sale. Visita guidata del villaggio su prenotazione.

• Fermata del treno alla stazione di BREIL-SUR-ROYA alle ore 9:43, con passeggiata commentata, da prenotare in anticipo presso l'ufficio turistico di Breil.

• Il treno si ferma alla stazione FONTAN / SAORGE alle 10:14. Prenditi il ​​tempo per visitare il magnifico monastero di Saorge e i suoi giardini. → Il servizio TAD (Transport On Demand) serve il Monastero di Saorge (fermata “Casa di riposo”) tutti i giorni della settimana, con partenza da Breil-sur-Roya. Prenotazione fino a 2 ore prima del viaggio allo 0 800 740 538 (prenotazione entro sabato 18:00 per domenica). € 1,50 per viaggio.

• Il treno si ferma alla stazione LA BRIGUE alle 10:55. Scopri una delle perle della Valle Roya: la Cappella di Notre Dame des Fontaines, aperta solo durante la visita guidata. → Il servizio TAD (Transport On Demand) serve Notre Dame des Fontaines tutti i giorni della settimana, con partenza da La Brigue. Prenotazione fino a 2 ore prima del viaggio allo 0 800 740 538 (prenotazione entro sabato 18:00 per domenica). € 1,50 per viaggio.

• Il treno si ferma alla stazione di TENDE alle 11:05 e scopri il paese accompagnato da una guida turistica per 1 ora. Da vedere anche il Museo delle Meraviglie a pochi passi dalla stazione.

Trovate tutte le informazioni qui: https://www.menton-riviera-merveilles.fr/mercantour-roya-bevera/train-des-merveilles-dhiver