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Altre notizie | 06 agosto 2026, 17:12

Riaperto il parcheggio di Place d’Armes di Monaco dopo i lavori

La struttura è nuovamente accessibile al pubblico dal 5 agosto, conclusi gli interventi di consolidamento, riqualificazione e abbellimento

Riaperto il parcheggio di Place d’Armes di Monaco dopo i lavori

Il parcheggio di Place d’Armes, nel Principato di Monaco, è nuovamente aperto al pubblico dal 5 agosto.

La chiusura temporanea della struttura era stata disposta nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del Mercato della Condamine, al fine di consentire la realizzazione di interventi di consolidamento, oltre a operazioni di riqualificazione e abbellimento del parcheggio.

La Mairie de Monaco informa gli utenti che il parcheggio di Place d’Armes è nuovamente accessibile al pubblico a partire dal 5 agosto.

Redazione

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