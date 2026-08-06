Riaperto il parcheggio di Place d’Armes di Monaco dopo i lavori

Il parcheggio di Place d’Armes, nel Principato di Monaco, è nuovamente aperto al pubblico dal 5 agosto.
La chiusura temporanea della struttura era stata disposta nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del Mercato della Condamine, al fine di consentire la realizzazione di interventi di consolidamento, oltre a operazioni di riqualificazione e abbellimento del parcheggio.
La Mairie de Monaco informa gli utenti che il parcheggio di Place d’Armes è nuovamente accessibile al pubblico a partire dal 5 agosto.