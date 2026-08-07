Monaco, tentato assassinio con esplosivo del 29 giugno: proseguono le indagini, rafforzata la cooperazione giudiziaria con l'Ucraina

Proseguono attivamente le indagini relative al tentato assassinio mediante esplosivo commesso il 29 giugno nel Principato di Monaco. La Procura generale rende noto che l'inchiesta è condotta sotto l'autorità dei giudici istruttori, in collaborazione con le autorità di diversi Paesi, tra cui l'Ucraina.

Secondo quanto precisato nel comunicato ufficiale, è presa in considerazione la costituzione di una squadra investigativa comune con la Procura generale ucraina. Allo stato attuale, tuttavia, viene privilegiata la cooperazione attraverso le commissioni rogatorie internazionali.

Sono già state inviate e ricevute richieste di assistenza giudiziaria reciproca, attualmente in corso di esecuzione. Tali richieste sono finalizzate in particolare allo scambio di atti e documenti prodotti nell'ambito delle rispettive indagini, con specifico riferimento all'identità della persona deceduta in Ucraina e alle dichiarazioni eventualmente rese dai sospettati dell'omicidio volontario. Nell'ambito di questa cooperazione è stato inoltre richiesto l'invio di investigatori della Sûreté publique di Monaco.

Il comunicato stampa, diffuso il 7 agosto dalla Procura generale del Principato di Monaco.