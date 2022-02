La Diocesi di Monaco lancia una raccolta fondi per l'Ucraina

Con la drammatica escalation della situazione in Ucraina, le vite di migliaia di persone stanno subendo profondi cambiamenti. La Caritas Ucraina, sta lanciando l'allarme e chiedendo una risposta umanitaria di emergenza. La situazione sta peggiorando di ora in ora. Le operazioni di guerra stanno ulteriormente aggravando la già precaria situazione umanitaria nell'Ucraina orientale.

Le persone vivono in isolamento; non hanno abbastanza da mangiare, né abbastanza per riscaldarsi. Le squadre di Caritas Ucraina si sono recate sul posto per distribuire beni di prima necessità, legni per riscaldare e materiali per proteggere dal freddo gelido coloro che sono rimasti nei loro rifugi danneggiati, nonché medicinali e carte di pagamento per acquistare vestiti pesanti.

I partner della Caritas nei paesi limitrofi si stanno preparando a fornire, tra l'altro, riparo, pasti caldi, forniture igieniche, carburante per il riscaldamento, trasporto in aree sicure e supporto psicologico.

Caritas Monaco sta attivando il suo meccanismo di emergenza per alleviare i bisogni più urgenti della popolazione, in particolare delle famiglie costrette a fuggire dalle proprie case.

