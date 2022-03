L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 4 marzo 2022

Condividi <svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true"></svg>Print <svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true"></svg>WhatsApp <svg viewbox="[object SVGAnimatedRect]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true"></svg>

ARIETE: Stufi di tutte le tiritere antecedenti agirete impazientemente ma rammentate che la gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi… ragion per cui ponderate prima di agire o fatevi consigliare da chi vi aiuterà a non sbagliare. Si prospettano inoltre delle giornate infuocate, delle cosine da sistemare, un invito da accettare, un incontro occasionale, un acciacchino da curare, una sfuriata inusitata, una missiva conturbante e un evento burlesco. Venerdì all’insegna dell’imprevedibilità.

TORO: La diplomazia e il dialogo saranno le armi migliori per calmare turbinose acque, sbrogliare matasse e organizzare le giornate in maniera decente anche se il piglio accigliato o le pretese di chi dovrebbe dare prova di umanità inquieterà come d’altronde l’andazzo di un contesto finanziario generale abbastanza deprecabile … Vi verrà pure fatto un enorme favore da ricambiare adeguatamente. Alcuni nativi invece avranno modo di sollazzarsi e gongolarsi.

GEMELLI: Munirsi di menefreghismo è la prima regola per vivere meglio e non andare in tilt per niente: rammentatelo quantunque la nebbia dello sconforto calasse su un tran tran inappagante e se l’inizio del 2022 ha riservato asprezze sappiate che con marzo si apriranno nuovi sipari basta soltanto aspettare che le stelle diano il loro benestare e poi confidate nell’ ultimo quarto di Luna che si forma nella vostra costellazione per riprendervi sia fisicamente che psicologicamente.

CANCRO: Non si capisce se sia la brezza marzolina, il rumore dei ricordi, il silenzio dei rimpianti o il vuoto dell’ignoto a scompigliare i pensieri, portandoli lontano dove quasi nessuno riuscirà ad acchiapparli… Necessitate infatti di starvene un attimino da soli a riflettere senza accollarvi i problemi di chi ha l’abitudine di lagnarsi. Anche una questione burocratica andrà affrontata con estrema calma… Fattibili degli acquisti per il domicilio, l’abbigliamento o lo svago.

LEONE: Una manciata di entusiasmo è quel che ci vuole per guardare fiduciosamente all’avvenire e se qualcuno tenta di mettervi il bastone tra le ruote comportandosi malamente non angustiatevi: vostra sarà la vittoria… Una visita o telefonata impensierirà, un congiunto abbisognerà di sproni, un divertimento sarà assicurato è una novella vi lascerà quasi senza fiato.… Siate molto accorti nel viaggiare e contenetevi nel mangiare… Domenica pazzerella.

VERGINE: Imparate a collaborare con un destino birichino e non temete di prendere iniziative destinate ad andare a buon fine partendo dal presupposto che di tentennamenti è lastricata la via delle sconfitte… Per il rotto della cuffia riuscirete inoltre a strappare un consenso o a sistemare una faccenda che faceva penare. Per distrarvi un pochettino combinate un fuori porta o una cenetta in compagnia. Corrucci per animaletti o vecchietti. Sabato convulso.

BILANCIA: Tra stelle, coriandoli e stelle filanti gioirete per un evento, accantonerete il pessimismo, conoscerete un personaggio degno di attenzione, decifrerete un’annosa questione o vi abbandonerete ad una dolcissima emozione. Simultaneamente una lettera o convocazione alimenterà la vostra indignazione e una condizione materiale non propriamente florida costringerà taluni ad economizzare. Per cause di forza maggiore posticiperete un appuntamento.

SCORPIONE: Con Marte ostile, fino al 3 marzo, il periodo potrebbe trasparire avaro di certezze portandovi ad alternare momenti di ilarità ad altri di delusione e smarrimento… Rendesi inoltre necessario andare in fondo ad una questione alimentante perplessità e non credere a quelle apparenze che spesso ingannano… In ambito familiare, amichevole od operativo, aspettatevi l’inverosimile! Le condizioni fisiche non saranno eccelse: se un disturbo persiste consultate un medico.

SAGITTARIO: Mettere ordine nella propria vita è tutt’altro che semplice ma ci sono momenti, come l’attuale, in cui si rende indispensabile farlo affinché il passato non seguiti a rovinare presente e futuro… Preparatevi quindi ad un mesetto interessante, comportante delle scelte atte a certificare il vostro effettivo grado di autostima e maturità. Le moine di qualcuno celeranno turpi scopi: attenzione! Battibecchi tra coppiette motivati dall’eccesso di nervosismo di uno dei due.

CAPRICORNO: Scocciati, indignati, stanchi o perplessi non permetterete vi si tratti da fessi, specie se trattasi di quattrini, attività, affetti, soggetti abietti … Si tenterà di ledervi nel portafoglio o nella dignità ma, alla fin fine, sarete voi a sogghignare … Amici da ringraziare per un appoggio, un consiglio o un piacere che, in questo mondo permeato di egoismo e falsità, è da considerarsi una vera rarità! Un proselito si comporterà stranamente oppure vi sorprenderà.

ACQUARIO: La via è disseminata di trappole tese da lupi mascherati da agnellini: drizzate dunque il pelo e accordate fiducia solo a pochi eletti! Di tipi straniti ne incrocerete parecchi ma ciò che più vi disgusterà sarà l’obbligo di agire contro la vostra volontà… Con Marte congiunto al Sole mancherete di tatto offendendo, ma solo per far valere le vostre ragioni, un paio di interlocutori. Comunque con marzo si aprirà per tutti una fase di rigenerazione. Un ritrovo vi rinfrancherà.

PESCI: Se gennaio e febbraio non sono stati magnanimi con marzo avrete le carte in regola per riscattarvi e dare un tocco di briosità alla plumbea quotidianità implicita l’opportunità di trascorrere attimi carini con chi da farvi ridere e sorridere. Una pecca può provenire dall’attività o da versamenti che, causa le esigue entrate, tribolate a sostenere. Però nel contempo vi toglierete un fardello, la spunterete in una causa strettamente personale e trascorrerete un week end singolare.

Su un tappeto di stelle la Luna, ogni notte, deposita i nostri sogni…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it.