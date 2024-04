L'Oroscopo di Corinne dal 26 aprile al 2 maggio

ARIETE: Se passati attraverso il vaglio di mesi impegnativi abbiate fiducia in quanto le cose stanno pian piano per cambiare: ragion per cui, per il momento, accontentatevi di ciò che passa il convento mantenendo la calma in ogni frangente e condividete idee ed interessi con chi la pensa come voi scartando tipi capaci solo di criticare e polemizzare. Possibile adesione ad una festa o cerimonia. Con l’appoggio delle stelle trascorrerete un week end e un 1° maggio simpatici ed appaganti.

TORO: Accarezzate i sogni senza bruciarli sulla graticola dell’impazienza partendo dal presupposto che la gattina frettolosa ha fatto i gattini ciechi e, con dei passaggi planetari alquanto ambivalenti, regolatevi di conseguenza stando sulla sponda ad aspettare l’istante propizio per muovervi ed agire!!! Avrete altresì modo di trascorrere magici istanti a patto di non fare i cocciuti! Tutti i giorni festivi, compreso quello del vostro compleanno, serberanno delle sorpresone.

GEMELLI: Una situazione complessa andrà affrontata grintosamente e con la certezza di risolverla grazie ad una botta di fortuna o ad una circostanza fortuita. Un soggetto appartenente all’altro sesso darà filo da torcere mentre un posteriore vi aiuterà a sbrogliare una matassa. Nell’insieme non andrà malaccio a patto di non crogiolarvi nell’apatia e contare su di un discreto sostegno stellare. I nati in giugno otterranno una grossa soddisfazione. Ritrovi gaudenti e contatti con dottori.

CANCRO: Sentendo pareri contrastanti non saprete a chi credere e come muovervi, ma basterà ascoltare il sesto senso e il parere di un esperto per veder chiaro in una faccenda dai contorni oscuri. Se antecedentemente alle prese con fastidi o perplessità, sappiate che le cose varieranno e che maggio accrescerà l’opportunità di accedere ad una maggiore serenità. Nel fine settimana concedetevi una salubre distrazione e, se il 1° maggio ricevete un invito, accettatelo.

LEONE: L’opposizione dell’ultimo quarto di Luna accenderà micce strane nel senso di portarvi da un lato a riuscire in un intento e dall’altro ad andare in tilt per delle note stridenti preposte a farvi cambiar d’umore celermente. I corrucci persistono ma pensare un po’ a voi stessi rendesi indispensabile: ragion per cui coccolatevi, rinnovatevi e siate ottimisti! Fiere, cerimonie o viaggi a cui aderire. Per il 1° maggio combinate un ritrovo brindando altresì ad un responso voi positivo.

VERGINE: Gli influssi di un Marte capriccioso si faranno sentire sino a fine mese portando l’ansia alle stelle e rendendo i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva una persona capricciosa o squinternata avrà il potere di risucchiare la pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un evento ridicolo costellerà il week-end… Probabile combino per una pizza, cena o evasioni in occasione del 1° maggio. Consulente da interpellare per un parere.

BILANCIA: Si presagisce trambusto nel corso di giornate incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete infatti stupefatti dal contegno di un congiunto o da un tipo avente il potere di far salire i fumenti persino al più santo dei santi… Ma non pigliatevela troppo in quanto, entro l’estate, ciò che sta maggiormente a cuore, almeno parzialmente, si concretizzerà mentre se attendete delle risposte arriveranno e soddisferanno. Per il 1° maggio organizzerete qualcosina di carino. Infiammazioni.

SCORPIONE: La pace interiore appaga sensi e cuore… Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare respiri di sollievo compreso il possibile recupero di una sommetta. Qualche nativo in occasione del 1° maggio si concederà un sollazzo. Disturbi connessi a circolazione o cervicali.

SAGITTARIO: Essendo l’ora della riscossa datevi una smossa affinché ciò che non aggrada prenda una piega diversa considerando che dipenderà unicamente da voi accampare dei diritti e farvi rispettare! In concomitanza apprestatevi a delle incredibili scoperte, una chiamata inaspettata, cosine da sistemare e faccende da inquadrare. In famiglia o nell’habitat circostante non mancheranno dei parapiglia e dovrete compiere una scelta. Solennizzate i giorni festivi concedendovi una piccola follia.

CAPRICORNO: Tenaci ma indecisi su più opzioni troverete arduo esplicare le vostre intenzioni a chi fa orecchie da mercante oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate ma basteranno dei chiarimenti a placare le acque. Prossimamente un comunicato vi lascerà perplessi mentre in ambito lavorativo, affettivo o materiale, qualcosina lo dovrete modificare. Rischio di beccare una delusione e propensione agli sbalzi di pressione. Solennizzate il 1° maggio in allegria e in compagnia.

ACQUARIO: Con l’ultimo quarto di Luna che, proprio il 1° maggio si forma nella vostra costellazione, le giornate saranno piuttosto movimentate ed annoveranti delle incavolature, stonature, ma anche delle soddisfazioni atte a ripagarvi di svariati magoni. In casa si prospettano malintesi e maretta mentre talune questioni piglieranno una piega impensata. Rivedrete una cara persona e per tutti il weekend sarà rigurgitante di combini od emozioni. Spostamenti e diletti nei giorni di festa.

PESCI: Siete in una fase delicatina dove stare in guardina rendesi tassativo al fine di non beccare bidonate pur capendo da soli che certi individui devono candeggiare il cervello prima di rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello e cavatevi un pallino. Un fuori porta rinfrancherà, qualcheduno stupirà e ciò che magari si era incrinato si ripristinerà. Il 1° maggio sarà molto peculiare. Propensione a mal di pancia o dolori articolari.

È solo nel buio che possiamo capire l’importanza delle stelle…