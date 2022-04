Processo per la strage sulla Promenade: le udienze trasmesse in diretta video all’Acropolis

Si avvicina la data della celebrazione del processo per l’attentato sulla Promenade des Anglais del 14 luglio 2016.

La corte giudicante si riunirà a Parigi e il processo, il cui avvio è previsto a partire dal mese di settembre, dovrebbe durare fino al mese di dicembre: a giudicare la Corte speciale che si occupa dei reati connessi col terrorismo.

Per consentire ai famigliari, ai giornalisti ed a quanti sono interessati di assistere alle udienze senza doversi recare a Parigi, la città di Nizza e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un accordo di partenariato per la ritrasmissione a Nizza delle udienza della Corte d'Assise specializzata.

La trasmissione in diretta del processo avverrà in uno spazio dell’Acropolis appositamente progettato per l'accoglienza e l'accompagnamento delle parti in causa così da garantire concretamente a tutte le vittime un reale accesso al giustizia.

Dal 6 agosto 2022 fino alla fine del processo, la città di Nizza metterà a disposizione del Ministero della Giustizia l’Espace Méditerranée du Palais Acropolis.

Lo spazio permetterà la creazione di: