Ligue 1: vincono Nizza e Monaco nel turno che consacra il Paris Saint Germain campione di Francia

Per la nona volta nell’ultimo decennio, il Paris Saint Germain stacca il biglietto di campione di Francia, quest’anno con grande anticipo.

Il titolo è il decimo della sua storia e il club parigino raggiunge nel palmares il Saint Etienne che ha ugualmente vinto 10 “scudetti”.

Per aggiudicarsi il titolo al Paris Saint Germain è bastato il pareggio interno col Lens: un successo meritato che però non salva un torneo “studiato” in funzione della Champions, con rinforzi di peso ed una formazione astrale che alla fine si è aggiudicata il titolo nazionale, ma è andata anzitempo fuori dalla massima Coppa Europea così come dalla Coppa di Francia.

I risultati della trentaquattresima giornata rafforzano le due formazioni della Costa Azzurra: il Monaco è andato a vincere in casa del Saint Etienne, inguaiando ancor di più i verdi e il Nizza ha fatto la medesima cosa col Troyes.

Su tutte, però, si erge il Marsiglia, sempre più solo al secondo posto, che é andato a cogliere altri tre punti a Reims. Rischia di "perdere il treno" lo Strasburgo, sconfitto dal Lille proprio nel giorno dell'abdicazione uffciale dei campioni di Francia.

Fra le squadre di testa torna a vincere il Rennes che, battendo il Lorient, non aiuta certo gli avversari a togliersi dalle zone pericolose della classifica.

Si fanno sotto il Lione che ha battuto il Montpellier e il Nantes che ha sconfitto il “povero” Bordeaux.

Fra le formazioni di bassa classifica perde il Metz ad opera del Brest e pareggia il Clermont con l’Angers.

In classifica generale il Metz sembra ormai irrimediabilmente “perso”, al pari del Bordeaux, poi in un fazzoletto di 4 punti ben 5 che vogliono evitare la terz’ultima piazza: Saint Etienne, Clermont, Troyes, Lorient e Angers.

La trentacinquesima di campionato “esordirà” venerdì 29 aprile con lo Strasburgo che riceverà il Paris Saint Germain e che è costretto a vincere se vuole continuare a “correre” per un posto in Champions.

Sabato 30 aprile Lens – Nantes è un po’ come l’ultima corsa, chi la perde passa la notte in stazione, mentre Rennes – Saint Etienne metterà di fronte una candidata alle Coppe Europee ed una che cercherà di giocarsi le ultime carte per evitare grosse grane.

Domenica 1° maggio si disputeranno tutti gli altri incontri. L’anticipo all’ora di pranzo è Troyes – Lille, come dire la lotta per salvarsi contrapposta ai campioni di Francia uscenti che si giocano le residue speranze per essere ammessi ad un torneo europeo.

Testa-coda per le due formazioni della Costa Azzurra: il Monaco riceverà l’Angers, mentre il Nizza scenderà in campo a Bordeaux, contro una formazione disperata.