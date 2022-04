Puget-Théniers organizza, sabato 30 aprile, la prima edizione de La Roudouline

Sabato 30 aprile 2022, il villaggio di Puget-Théniers, nell’entroterra nizzardo, ospiterà la prima edizione de La Roudouline, una manifestazione che propone manifestazioni ed iniziative che pongono in evidenza natura, cultura, artigianato e attività sportive.



Che cos'è La Roudouline?

La manifestazione prende il nome dal torrente che attraversa Puget-Théniers per gettarsi nel Var: La Roudoule.



Si tratta di un evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali che prevede laboratori e stand, oltre a spettacoli di ogni tipo. Un vero invito a condividere una giornata dedicata alla natura.



Il programma prevede diverse iniziative, tra queste:

Il Village Développement Durable & Ecocitoyen, che metterà in campo un progetto collaborativo ed eco-responsabile, guidato da studenti del Collège Auguste Blanqui e del Lycée Paul Valéry di Menton e che avrà quale riferimento l’artigianato e i produttori locali con laboratori e stand vari che saranno a disposizione di grandi e piccini.



Il gruppo Grail'Oli, con il loro Petassous, che animerà la giornata con ritmi esotici, con i grallas (oboi catalani), le percussioni, le trombe e i canti.



La manifestazione è in programma dalla 10 alle 19 di sabato 30 aprile 2022 nel comune di Puget-Théniers che si trova ad una sessantina di chilometri da Nizza