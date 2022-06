Benza compie 90 anni e festeggia con un restyling ed una cena al Circolo Golf degli Ulivi Sanremo

Il 2022 è un traguardo importante per Benza che compie i suoi primi 90 anni. L'azienda, che rappresenta un nome di primo piano nella provincia di Imperia nel mondo della distribuzione di prodotti per l'irrigazione, il giardinaggio, il bricolage, l'agricoltura e l'arredamento da esterno, le piscine ma anche materiali per la sicurezza sul lavoro, per festeggiare l'anniversario, ha rinnovato tutta l'area uffici e show room e vi aspetta per presentarvi le novità. Inoltre, in occasione dei festeggiamenti, l'11 giugno organizzerà la 2° edizione del Benza Cup ed una cena al Circolo Golf degli Ulivi Sanremo con i clienti più affezionati.

Il legame con il territorio è molto forte, con il suo patrimonio di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per lo staff di Benza. L'azienda è stata un precursore nella distribuzione di prodotti di giardinaggio e per l’arredamento da esterno accessibili ad un mercato sempre più ampio, fino a proporre come dicevamo prima, prodotti sempre più tecnici e all'avanguardia come il prato sintetico e le piscine. In questi 90 anni la mission è stata quella rinnovare la gamma prodotti verso un gusto più design-oriented, anche grazie all'avvio di collaborazioni con designer esterni e attrattivo per il mercato locale e la Costa Azzurra.

Oggi rinnova la sua offerta con uno showroom rinnovato nel concept e nel layout espositivo per facilitare la scelta e rendere più gradevole al cliente l’acquisto. In particolare l'esposizione pone l'accento su prodotti professionali dedicati al settore garden, che annovera decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe e soffiatori ma anche agli articoli di produzione propria come tappeti erbosi sintetici e naturali, concimi sia solidi che liquidi e terriccio. Ma non è tutto! L'area espositiva è dedicata anche all'arredamento da esterno ed a prodotti dedicati all'antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale a marchio U-Power, studiati per ogni tipo di professione.

La filosofia e l’orientamento dell’azienda mirano alla soddisfazione del cliente a 360°: ampio assortimento e forte competitività dei prezzi per garantire un servizio di alta qualità e dare le risposte più soddisfacenti del settore. Il frutto di questo lavoro è visibile nella ristrutturazione che l'azienda ha operato per festeggiare i suoi 90 anni di attività!

Vi ricordiamo che Benza è a Sanremo in via Pascoli, 163.

Per ogni ulteriore informazione chiamate al 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it e www.benzashop.it