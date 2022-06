L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 10 giugno

ARIETE: Non scattate per inezie ma cercate di ragionare con chiunque trattiate, poi approfittate del buon Giove per ricaricarvi, ottimizzare ciò che sta a cuore, riprendere fiato dopo un tour de force penalizzante. Se qualcosa turba sappiate che con lo scoppiare dell’estate le cose cominceranno a pigliare una piega diversa quindi non vi resta che aspettare così come, per il momento, dovrete adattarvi a determinate condizioni! New da figli, cognati o nipoti e amicizia da ripescare.

TORO: Vi attendono giornate frementi e taluni di voi non sapranno da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovrebbero fare ma il gioco varrà la candela visto che le ovazioni non mancheranno. Nel contempo però abbiate l’accortezza di alzare la guardia al fine di non beccare una fregatura e poi state attenti ai movimenti bruschi onde scagionare una slogatura, una scivolata o una zucconata… Visite gradite, acquisti importanti e week end da trascorrere ai monti o al mare!

GEMELLI: Giove concede le sue grazie: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, cancellare le asprezze, avviare progettazioni senza mai scordare chi nel passato vi è stato vicino con un consiglio o un appoggino. Credete inoltre alle affermazioni di chi vi sta mettendo davanti ad una realtà dura da accettare. Possibile che qualcuno di voi riceva un pensierino materiale o morale atto a gratificare. Weekend festaiolo e salute da non trascurare. Il compleanno sarà molto speciale!

CANCRO: Assilli e interrogativi sgualciranno l’inizio di un’estate serbante cambiamenti, valutazioni ed accadimenti talmente buffi dallo stentare a crederci… Un cooperatore andrà messo alle strette, un figliolo potrebbe spazientire, un contesto innervosire e uno spostamento riservare incognite. Le beghe non mancheranno ma pian piano vi libererete di un onere. Ottime chance per chi si occupa d’arte, spettacolo, giornalismo o cultura impliciti ritrovi e soddisfazioni.

LEONE: Forza e coraggio: l’estate sta per arrivare più che mai pronta a regalarvi momenti singolari a parte dei corrucci per un familiare, delle faccende da inquadrare, delle rogne pecuniarie o dei costanti tarli nella mente mentre, tra giovedì e lunedì, una chiamata, una proposta, una puntatina in pizzeria, un giretto fuori porta solleverà il morale. Se abitualmente trattate con un Ariete, Cancro o Scorpione preventivate un polverone… Occhio pure ad un responso avventato ed errato.

VERGINE: Si farà sentire eccome il primo quarto di Luna che, formandosi il 7 giugno nella vostra costellazione, apporterà tensione ed uno spizzico di stanchezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come nel trattare con gli altri vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le spese da sostenere mentre in amore non mancheranno delle discussioni tra ammogliati e incontri per i single e i separati!

BILANCIA: Con Marte birichino apprestatevi a una settimana strampalata nel corso della quale dovete aspettarvi di tutto: da una variazione di programma alle confutazioni, dai contatti con mezzi matti alle incombenze a cui sopperire, dai malesseri generali ai tumulti esistenziali e sarete talmente impegnati dall’arrivare a domenica piuttosto stressati. Qualcheduno riemergerà dal passato ma se non vi garba liquidatelo! Propensione alle infiammazioni e contiguità con luoghi collinari o marini.

SCORPIONE: Nonostante qualche nuvoletta offuschi il cielo non avrete di che lamentarvi a patto di limitare strapazzi, non andare a cercare il pelo nell’uovo, accontentarvi di ciò che offre il presente, fare dell’ottimismo un baluardo e soprassedere su tante bassezze umane. Se qualcuno ha sbagliato nei vostri confronti perdonatelo partendo dal presupposto che nessuno è perfetto! In ambito operativo o sentimentale le novità trasborderanno. Mal di schiena o tendenza a processi infiammatori.

SAGITTARIO: I fastidi sembreranno sbucare dal nulla, l’ansietà sfiorare l’apice, i disaccordi dilatarsi ma, appellandovi al raziocinio e alla forza interiore, la spunterete a costo di rompere con ciò che ha esaurito la propria funzione e in ciò una confidente vi sarà di aiuto! Spuntano pure abbagli o menzogne da un maschietto bugiardello, programmini di sollazzo per il week end o le vacanze, un incontro fortuito, un introito, contiguità con enti pubblici o privati, partecipazione ad una festa o cerimonia.

CAPRICORNO: Causa l’irriverenza di Marte il periodo risulta essere sufficientemente difficilino ma, nella vita, bisogna accettare qualche sconfitta o il fatto di veder calare sipari su cose o persone aventi terminato la loro funzione. Un pizzico di tensione si insinuerà nei rapporti interpersonali o in ambito professionale dove le ombre di un’indecisione diverranno possenti. Curate altresì il benessere fisiologico, pensate un po’ più a voi stessi e fatevi valere! Incontri o cene con amici.

ACQUARIO: Sarà una settimana bricconcella ma ideale al fine di sistemare faccende materiali o private… E così tra un sollievo gaudente e un pensiero costante vi arrabatterete con la speranza che giungano momenti migliori. Contatterete con degli esseri esosi, in amore l’intesa dipenderà molto anche dalla controparte e in tanti settori succederanno fatti strani. Mantenete una promessa, evadete dalla routine e gioite per un comunicato od evento. Il contegno di una donna vi stupirà.

PESCI: Si prevede un ritmo eccitante, innovatore, voluttuoso e carico di speranze che ipotizzavate, sino a poco fa, spentesi sul braciere delle improbabilità… Invece grazie a stelle munifiche, chiuderete lunghe parentesi e ne aprirete altre, riscoprendo gioie quasi dimenticate implicite delle sorpresine per chi ha l’Ascendente in un segno d’acqua o di terra, alternate a corrucci per anzianotti. Nel contempo le stramberie altrui vi irriteranno e un’amicizia si affievolirà.

Dalle stelle filtra la luce della speranza, della pace e dell’infinito…

