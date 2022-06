Da Mobili Brianteo cucine moderne e classiche che si adattano ad ogni esigenza di spazio

Brianteo è un'azienda di arredamento a conduzione familiare che da oltre 70 anni propone soluzioni d'arredo ottimali per prime e seconde case. Specializzata in prodotti di arredamento dal design accattivante e funzionale per ogni esigenza, mette a disposizione della clientela una vasta esposizione ricca di idee arredo e spunti per completare con classe qualsiasi spazio.

Se il tuo desiderio è trovare la cucina dei tuoi sogni, che ti somigli anche in fatto di preferenze, gusti, ambienti e, non ultimo, esigenze di budget, allora devi proprio venire da Mobili Brianteo.

Troverai una vastissima selezione di cucine componibili a misura per ogni spazio, lineari e angolari, tanti modelli moderni, classici, in muratura con piani di lavoro diversi in laminato, quarzite e Hpl ed elettrodomestici di tutte le marche.

Tutte le cucine sono progettate e costruite interamente in Italia, come Arrex, un azienda con la quale Brianteo ha un rapporto di lavoro da oltre 45 anni e tutte sono diverse per stile, performance, forme, materiali e finiture.

Lo staff di Brianteo si occupa di interpretare le esigenze dei clienti e suggerire la migliore soluzione possibile coniugando progettazione, rendering a colori, rilievo misure, preventivo, trasporto, montaggio, smaltimento usato: tutto gratuitamente.

Brianteo Arredamenti si trova a Diano Marina con un'esposizione di 2000 mq.

In galleria le immagini di alcune cucine dell'esposizione.

Per avere maggiori informazioni puoi chiamare al numero 0183496832 o scrivere all'e-mail brianteomobili@virgilio.it.

Brianteo Arredamenti

via San Pietro 99, Diano Marina Show room e punto vendita

Corso Roma 83, Diano Marina punto vendita

Sito web: www.brianteomobili.com