Ma che bella iniziativa! Gli abitanti di Belvédère si trasformano in guide turistiche

Gli abitanti di Belvédère, un grazioso paese della Métropole Nice Côte d'Azur, si sono fatti in quattro ed hanno deciso di trasformarsi in guide turistiche per “raccontare” le bellezze della località dove vivono.

Lo fanno in modo professionale: sono una quindicina ed hanno ideato alcuni programmi di visite guidate che includono anche degustazioni ed un pic nic per aiutare a conoscere non solo le bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche della località, ma anche quanto di buono e di genuino viene prodotto.

Innanzi tutto qualche informazione su Belvédère

Si tratta di un grazioso paesino che si trova a 57 chilometri da Nizza sulla D2565, non distante da Saint-Martin-Vésubie, di fronte a Roquebillière. Prende il nome dal latino “bellumvidere”, bellissimo belvedere, arroccato a 838 m di altitudine, merita il suo nome.

Nel suo territorio è compresa la Valle Gordolasque. Il paese si trova alle porte del Parco Nazionale del Mercantour: sono possibili molte partenze escursionistiche e in particolare in direzione della Valle delle Meraviglie.

Durante queste passeggiate, sia a piedi che in mountain bike, si possono scoprire la fauna e la flora tipiche delle Alpi meridionali.

Punti di interesse:

Il centro del paese con le sue stradine, la sua curiosa chiesa parrocchiale di Saint-Pierre e Saint-Paul, del XVII secolo, fiancheggiata in uno dei suoi angoli da un campanile quadrangolare in tufo, sormontato da un lucernario. All'interno si possono ammirare numerosi oggetti liturgici provenienti da processioni, reliquiari, un magnifico pulpito ligneo dipinto del XII secolo.

Quattro cappelle restaurate: le Planet, Saint-Grat, Saint-Blaise et Saint-Antoine.