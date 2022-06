Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di grigliate

Con l'arrivo dell'estate, delle belle giornate e del caldo è quasi d’obbligo ritrovarsi con amici e parenti per organizzare una bella grigliata all’aperto. Le grigliate sono considerate un bel momento di convivialità da condividere sotto il segno del buon cibo. In estate le occasioni per organizzare un barbecue si moltiplicano. Che sia nel giardino di casa, sul terrazzo o in qualsiasi luogo all’aperto, la grigliata unisce tutti.

A questo proposito si inserisce la proposta di Centro Carni, Macellerie Ginatta e A Bitega de Pumpiana, caratterizzata dall’hastag #grigliaconginatta2022. Il gioco è dedicato a tutti gli amanti della carne.

Qualità, tradizione e genuinità sono i valori che contraddistinguono il marchio Ginatta che da oltre 40 anni è sinonimo di buona carne.

Per partecipare ti basterà pubblicare foto e video della tua grigliata su Facebook o Instagram e taggare @centrocarni, @macellerieginatta e @abitegadepumpiana.

La grigliata con più likes otterrà un buono acquisto di 300 euro.

Cosa aspetti? La sfida dei barbecue più avvincente della stagione è iniziata! Fatti votare entro il 31 agosto da parenti e amici e così otterrai il maggior numero di preferenze.

https://www.youtube.com/watch?v=J3St49KTOM8&t=1s

Per ulteriori informazioni:





Macellerie Ginatta:





Arma di Taggia in Via Blengino, 27.





Tel. +39 0184 43170





Sanremo in C.so Cavallotti, 178





Tel. +39 0184 570103





Ventimiglia in Via della Repubblica, 5/A





Tel. +39 0184 351219





Centro Carni:





Taggia in Regione Doneghe Parco commerciale di Via del Piano





Tel. +39 0184 42489





Camporosso Via Braie, 299





Tel. +39 0184 295607





A Bitega de Pumpiana





Pompeiana via Mazzini 52





Tel. +39 0184 484248





Facebook Instagram Google





https://m.facebook.com/macellerieginatta/?tsid=0.7719337307191414&source=result





https://m.facebook.com/centrocarniginatta/





Centrocarni_ginatta





Macelleria_ginatta





www.macellerieginatta.it