Domani a Nizza si festeggia il cailletier, l’oliva locale

Vera vetrina del territorio, le Goût de Nice celebra domani, sabato 18 giugno, l'olivicoltura locale e la sua varietà emblematica, il cailletier meglio conosciuto come Olive de Nice , che si fregia dell’AOP dal 2014

La proposta è quella di recarsi nel negozio che commercializza esclusivamente prodotti della città metropolitana per scoprire un prodotto che caratterizza il territorio che fa da corona a Nizza.

Il cailletier è una varietà molto particolare che permette di ottenere un olio molto dolce e fruttato. È disponibile anche in olive da tavola e in pasta di olive, un prodotto originale, naturale senza additivi per preservare le caratteristiche della materia prima, da non confondere con la tapenade.

Il programma si svilupperà dalle 10 alle 13 di domani con:

Scoperta dell'AOP Olive de Nice con l'Unione Interprofessionale dell'oliva di Nizza

Degustazioni

Intrattenimento musicale

Tombola per vincere cesti di prodotti olivicoli del territorio metropolitano

Laboratori culinari con l'olivicoltore Henri Derepas, che ha vinto numerosi premi per i suoi prodotti di alta qualità in concorsi nazionali e internazionali.

Le Goût de Nice si trova al numero 34 di Boulevard Jean Jaurès, à Nice.