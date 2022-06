Tutto da casa: a Nizza le dichiarazioni di nascita, riconoscimento del figlio e di morte si possono effettuare con internet

Nizza è il primo comune francese a dematerializzare le dichiarazioni di nascita, riconoscimento e morte

Per lungo tempo, a causa della crisi sanitaria, i tempi di appuntamento si sono dilatati considerevolmente fino a raggiungere talvolta diversi mesi per alcuni comuni delle Alpi Marittime.

Per superare questa difficoltà e fornire un servizio più rapido ed efficiente, la città di Nizza, prima in Francia, a provveduto a dematerializzare le domande di stato civile per le dichiarazioni di nascita, di riconoscimento e di morte.



D'ora in poi, l'utente avrà la possibilità di procedere, dal proprio smartphone o computer, alla pre-dichiarazione di nascita del proprio figlio inserendo nell'apposito form: la data di nascita, il luogo di nascita, il nome e cognome scelti nonché l'identità del genitore o dei genitori. Anche la trasmissione degli allegati è pianificata in tempo reale.



Questa procedura innovativa semplifica le procedure, riduce i tempi di attesa ed evita a volte numerosi spostamenti. La documentazione, trasmessa in modo sicuro e riservato, consentirà agli ufficiali di stato civile di effettuare un controllo preventivo e di redigere il certificato di stato civile. Informato via e-mail, il dichiarante potrà quindi scegliere un appuntamento online per finalizzare la firma dell’atto e ritirare le copie necessarie per i suoi passi.



Molto presto saranno dematerializzati anche i file di matrimonio, il cambio del nome, il duplicato del libretto di famiglia e le autorizzazioni funebri.



Tutte le informazioni relative alla dematerializzazione di queste procedure sono reperibili su http://www.nice.fr/fr/etat-civil-moments-de-vie .