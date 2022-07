Il significato delle bandiere per un bagno sicuro (Foto)

La Promenade des Anglais è più imbandierata che mai: non solo con i “drapeaux” della città e di varie nazioni, oltre che dell’Europa, ma anche con quelli che indicano lo stato delle spiagge e dell’acqua.

Una “novità” che quest’anno ha conosciuto delle “new entry” come la bandiera giallorossa che si vede un po’ ovunque e che non indica la presenza di tifosi di calcio delle Roma.

Facciamo un po’ di chiarezza sulle 6 possibili bandiere .

Bandiera verde : Bagno autorizzato e sorvegliato;

: Bagno autorizzato e sorvegliato; Bandiera gialla : Bagno pericoloso, ma sorvegliato

: Bagno pericoloso, ma sorvegliato Bandiera rossa : Bagno vietato e pericoloso

: Bagno vietato e pericoloso Bandiera viola : Bagno vietato a causa dell’inquinamento o per la presenza di specie specifiche in mare

: Bagno vietato a causa dell’inquinamento o per la presenza di specie specifiche in mare Bandiera giallorossa : Bagno sorvegliato in specifici orari

: Bagno sorvegliato in specifici orari Bandiera a scacchi bianchi e neri: Zona destinata a pratiche acquatiche o nautiche