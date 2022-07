Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



AMIRAT

Les Moldaves

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Cirque



ANTIBES

Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 29 juillet à 20h Petite Pinède : Antiloops "Supernova" - Jazz contemporain

Le 3 août à 20h Kiosque à Musique : Magalí Sare & Manel Fortià – Jazz vocal/moderne

Le 5 août à 20h Petite Pinède : François Poitou quintet – Jazz moderne

Le 10 août à 20h Kiosque à Musique : Jemm Music Project - Musique du monde

Le 12 août à 20h Petite Pinède : Laura Prince – Jazz vocal

Le 17 août à 20h Kiosque à Musique : MOHS - Jazz contemporain

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.



Le programme:

Jeudi 28 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, R Saj Band

Mardi 2 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, Warm Up Jazz Band

Jeudi 4 août : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazzy Dixie

Mardi 9 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Peaky Sliders

Jeudi 11 août : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Mardi 16 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Warm up Jazz Band

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



Mondial Footvolley

Dal 29 al 31 luglio 2022

Le programme:

Vendredi 19h30, cérémonie d’ouverture et tirage au sort du Mondial au Palais des Congrès

Samedi, de 13h à 23h30, matchs de poule; de 17h30 à 22h30, matchs All Stars; animations et jeux pour tous

Dimanche, ¼ de finale dès 16h ; ½ finales dès 20h et grande finale à 22h30. De 17h30 à 22h30, matchs All Stars animations et jeux pour tous.

Entrée libre

Pinède Gould.



Stage été août

Dal 1° al 5 agosto 2022

Chanteurs populaires : " Claude vs Dassin ". Lequel des deux sera le plus populaire ?

De 10h à 12h.

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



"Ca va être tout noir"

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21

Espaces du Fort Carré



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



ASPREMONT

Rêves Bohémiens - Hommage à Jo Privat

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Jazz manouche



BEAULIEU SUR MER

Narcisse et les miroirs (sixième comédie jardinière de la cie BAL)

Sabato 30 luglio 2022 ore 18,30

Théâtre



CONCERT MONACO BRASS

Giovedì 28 luglio 2022 alle 20.

12 musicisti del Monaco Brass eseguiranno un programma vario: musica da film, musical, ecc.

Place Marinoni



CINEMA ALL’APERTO, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 29 AGOSTO 2022

LUGLIO

Lunedì 25

AGOSTO

Lunedì 1, 8, 15 e 29

Martedì 23.

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



“NARCISSO E GLI SPECCHI” SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE – ESTIVALES DU DÉPARTEMENT, TEATRO

Sabato 30 luglio 2022 alle 21.

Jardin de l'Olivaie

Rue Jean Bracco



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVÉDÈRE

2 MUCH FUNK

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Funk



BÉZAUDUN-LES-ALPES

Sang pour Sang Johnny

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



BEUIL

LET'SWING

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Jazz



BONSON

LAURENT BARAT

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Humoriste



BOUYON

Association Artcanto-Opéra et Parfums

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Musique classique



CABRIS

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Martedì 02 agosto 2022 ore 21

Musique classique



CAGNES

JAZZ AU CHÂTEAU - CONCERTO

FINO AL 09 SETTEMBRE 2022

29 juillet : Naima Quartet

(Jazz vocal)

5 août : Nathalie Santaine Chante Ella Fitzgerald

(Swing)

12 août : Lisa Jazz Trio

(Compositions personnelles en anglais, français, lingala, et standards du jazz)

19 août : L’Orchestre Syncopatique

(Jazz Classique/New Orleans/Swing)

26 août : Jean-Philippe Sempere

(Hard bop/Jazz Soul/Musique brésilienne)

2 septembre : Malcolm Potter Voice & Wood Quartet

(Pop Jazz/Swing vocal)

9 septembre : Basilic Swing

(Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique)

Place du Château (Haut-de-Cagnes)



CANNES

ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : ESPLANADE PANTIERO

Giovedì 28 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



SPECTACLE (LA) HORDE & CCN - BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

We Should Have Never Walked on the Moon

Giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



NOTRE QUARTIER EN FÊTE - BOCCA NORD

Venerdì 29 luglio 2022 dalle 18 alle 21

Coulée verte de Ranguin, quartier Bocca Nord, Cannes La Bocca



ANIMATIONS VISITE GUIDÉE - SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Venerdì 29 luglio 2022 ore 16

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE NORTH STAR FIREWORKS – NORVÈGE - FUOCHI D'ARTIFICIO

Roméo et Juliette

Sabato 30 luglio 2022 ore 22

Baie de Cannes



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 2 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 3 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



CONCERT HOSHI

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS SQUARES DANSANTS 2022

Fino a mercoledì 17 agosto 2022

Horaire(s): De 20h30 à 00h30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Fino al 21 agosto 2021

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS - L'EXPOSITION

Dans le cadre du Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 21 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Fino a mercoledì 24 agosto 2022 ore 22



ANIMATIONS PAGES À LA PLAGE 2022

Fino a sabato 27 agosto 2022

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

Plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie)



ANIMATIONS LE BAL DES FOUS

Fino a domenica 28 agosto

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



LUNA PARK

Fino a mercoledì 31 agosto 2022

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CANTARON

THE LOW BUDGET MEN

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Rock



CAP D'AIL

” LES SOIREES ESTIVALES ” CONCERTO TRIBUTO A BOWIE ZIGGY’S BAND

Martedì 2 agosto 2022 dalle 21 alle 23.

Fondata nel 2016 sotto l'impulso di Chris Richards, la Ziggy's Band rende un vibrante tributo a tributo a David Bowie rivisitando i più grandi successi di questo immenso artista con una sorprendente con una precisione sorprendente, sia dal punto di vista sonoro che visivo.

Amphitéâtre de la Mer

1 Avenue Marquet



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LAURENT BARAT, EN TOUTE TRANSPARENCE

Giovedì 28 luglio 2022 dalle 21 alle 23.

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



FORMIDABLE ! AZNAVOUR

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



MARIAA SIGA, CONCERTO

Sabato 30 luglio 2022 dalle 21 alle 23.

Dans le cadre du Festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Scott Allen Funk Project

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Funk



CLANS

PIERRE BERTRAND TRIO, CONCERTO

Venerdì 29 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Place de la Collégiale



2 MUCH FUNK

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Funk



DRAP

NICOLAS FOLMER PLAYS MICHEL LEGRAND

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



EZE

FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



FALICON

un temps de chien

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Théâtre



GARS

LAURENT BARAT

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Humoriste



GOURDON

CIRQUE SOUS LES ETOILES

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 21

Cirque



GRASSE

DETOUR EN FRANCE

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



ISOLA

VERCORS

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 18,30

Rock



LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

PISTOU CONNECTION - LO FESTIN

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Spectacle Niçois



SOUL STATION, CONCERTO

Sabato 30 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Place du Général de Gaulle



Corou de Berra

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



LA BRIGUE

Ronnie RAE Project

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Jazz



LANTOSQUE

ASSOCIATION DU THEATRE DU COURS -- UN DÎNER D'ADIEU

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Théâtre



LA TURBIE

Le Farfalle Della Notte

Venerdì29 luglio 2022 ore 20:30

Musique du Monde



LE ROURET

FORMIDABLE ! AZNAVOUR

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



L'ESCARÈNE

NICOLAS FOLMER PLAYS MICHEL LEGRAND

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



LAURENT BARAT

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Humoriste



LEVENS

Revue Elégancia

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Revues



MARIE

Mescla

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Chant traditionnel



MANDELIEU-LA-NAPOULE

HEROÏQUE BALAVOINE

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



MENTON

Concert de préouverture - Festival de musique de Menton: Violeta meets jazz

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21,30

Esplanade des Sablettes

Menton - Esplanade des Sablettes



Festival de musique de Menton : Natalie Dessay chante Broadway

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21,30

Parvis de la Basilique Saint Michel Archange

Basilique Saint Michel Archange Menton



Festival de musique de Menton : Célia Oneto Bensaid

Sabato 30 luglio 2022 ore 18

Parc du Pian



Festival de musique de Menton : Spectacle Musical "L'homme qui plantait des arbres"

Domenica 31 luglio 2022 ore 18

Parc du Pian



Festival de musique de Menton : Quatuor Ébène • Nicolas Altstaedt

Domenica 31 luglio 2022 ore 21,30

|Parvis de la Basilique Saint michel Archange

Basilique Saint michel Archange Menton



The Beatlovs

Lunedì 1° agosto 2022 ore 21,30

|Jardin Elisée Reclus

Festival de musique de menton : Beatrice Berrut

Martedì 2 agosto 2022 ore 18

|Parc du Pian



Festival de musique de Menton : Les talens lyriques, Christophe Rousset

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21,30

|Parvis de la Basilique Saint Michel Archange

Basilique Saint Michel Archange Menton



Los Hermanos

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 21,30

Entrée libre

Jardin Elisée Reclus



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 28 giugno 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 29 luglio 2022 ore 10

Lunedì 1° agosto 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 30 luglio 2022 ore 14,30

Martedì 2 agosto 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 30 luglio 2022 ore 14,30

Lunedì 1° agosto 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Mercoledì 3 agosto 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Beach Volley

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Plage du Borrigo

Menton



Zumba fitness party by Ludizumba

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Entrée gratuite

Esplanade des Sablettes



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal marntedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i gorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concert - "James Blunt"

Giovedì 28 luglio 2022 alle 20s

Monte-Carlo Summer Festival 2022: James Blunt

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Teatro - "Dépôt de Bilan"

Venerdì 29 luglio 2022 alle 21.30

Teatro del Fort Antoine - "Dépôt de Bilan" della Compagnia la Gueule Ouverte, a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Attività - Serata fuochi d'artificio

Sabato 30 luglio 2022 alle 22,

Fuochi d'artificio seguiti da una serata dj, a cura del Comune di Monaco

Port Hercule de Monaco



Concert - "Rita Ora"

Domenica 31 luglio 2022 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2022: Rita Ora

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concerto al Palazzo dei Principi

Domenica 31 luglio 2022 alle 21.30. Palazzo dei Principi

concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Juraj Valcuha con Vilde Frang, violino. In programma: Edward Elgar e Richard Strauss

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Teatro - "S'Assurer de ses Propres Murmures"

Martedì 2 agosto 2022 alle 21.30

Teatro del Fort Antoine - "S'Assurer de ses Propres Murmures" (ndt. "Essere sicuri dei propri mormorii") del "Collectif Petit Travers" a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concert - "Simple Minds"

Mercoledì 3 agosto 2022 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2022: Simple Minds

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Fino domenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE LA COLLINE DU CHÂTEAU

Giovedì 28 luglio 2022

Orari di apertura alle 9:30 e alle 11 e alle 14.

Site Archéologique de la Colline du Château



CLASSIC CRÉMAT FESTIVAL, CONCERTO

GIOVEDI'28 LUGLIO 2022

Orari di apertura alle 18:30.

Giovedì 28 luglio: i Solisti di Monte Carlo nel "Meglio della musica da film".

L'Orchestra dei Solisti di Monte Carlo (SMC), composta dai migliori musicisti della Filarmonica di Monaco, vi offrirà un concerto eccezionale dedicato all'universo musicale della settima arte.

40 colonne sonore originali saranno sublimate dai 25 musicisti di questo incredibile gruppo.

Medley John Williams Schindler's List, E.T, Jurassic Park, Star Wars, Superman...

Medley John Barry James Bond, Goldfinger, Balla coi lupi, Out of Africa...

Medley francese Il ragazzo alto e biondo con una scarpa nera, La follia dei grandi, Il gendarme di Saint-Tropez, Le avventure di Rabbi Jacob... Medley Western-Spaghetti C'era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo...

Medley Adventure L'ultimo dei mohicani, Mission, Pirati dei Caraibi...

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



THE WORLD OF QUEEN, CONCERTO

Giovedì 28 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 21:30.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



RIVIERA SUN SKA 2022, CONCERTO

Venerdì 29 luglio 2022

Orari di apertura alle 20.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



HATIK, CONCERTO

Martedì 2 agosto 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



“ NICE CLASSIC LIVE – LA NATURE ”, CONCERTO

FINO AL 09 AGOSTO 2022

Mercoledì 03 agosto 2022: Orchestre de Cannes

21:00: Omaggio a Brigitte Engerer

Olivier Charlier, violino

Jonas Vitaud, pianoforte

Concerto per violino n. 1 di Bruch

Concerto per pianoforte e orchestra K488 di Mozart



LES PLAGES DU RIRE 2022, FESTIVAL

Da mercoledì 3 a venerdì 5 agosto 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

3 agosto - Fabrice Eboue "Addio ieri".

"Le reti sociali, la militanza esacerbata, Cancel Culture, la crisi di Covid avranno solo accelerato l'emergere del nuovo mondo... Fabrice Eboué si sente già superato... Dopo il successo di "Plus Rien à Perdre" e questo lungo periodo di pandemia, Fabrice Eboué torna in scena con il suo quarto e nuovo spettacolo! La penna tagliente di Fabrice Eboué e la sua arte di ridere di tutto ci garantiscono un momento di umorismo memorabile!

4 agosto - Booder - Booder Is Back.

Grazie al suo umorismo pungente e all'autoironia, ti dà le sue sensazioni sulla vita in questa "società di uomini belli".

5 agosto - Anthony Kavanagh.

Una cosa è certa, quando lascerete lo spettacolo di Anthony Kavanagh sarete pompati. Il comico del Quebec, con la sua energia contagiosa e le sue risate, condividerà con voi tutto ciò che lo rende felice.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



Martedì 09 agosto 2022

19:00: Recital di pianoforte

ingresso libero

Concerto Springboard: Giovani Talenti - pianoforte



21h : François-Frédéric Guy, pianoforte

3a sonata di Chopin

La benedizione di Dio nella solitudine di Liszt

Sonata op. 111 di Beethoven

le Cloître du Monaste`re Renaissance de Cimiez



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LA CINÉMATHÈQUE HORS LES MURS, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 30 AGOSTO 2022

Orari di rappresentazione il martedì alle 21:30.

Programma :

Musical

Martedì 9 agosto - Rocketman di Dexter Fletcher (VOSTF)

Martedì 23 agosto - Billy Elliot di Stephen Daldry (VOSTF)

Marilyn Monroe, 60 anni!

Martedì 2 agosto - Il fiume del non ritorno di Otto Preminger (VOSTF)

Martedì 16 agosto - Sette anni di riflessione di Billy Wilder (VOSTF)

Martedì 30 agosto - Il miliardario di George Cukor (VOSTF)

Quai de la Douane - Port de Nice









POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PÉGOMAS

Cassonade

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



PEILLE

Le Farfalle Della Notte

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



PÉONE

Divorce-moi!

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 18

Théâtre



PIERREFEU

un temps de chien

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Théâtre



PUGET-THÉNIERS

Hommage ore Michel Sardou En chantant...

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



BOSSA NOSSA PROJECT

Martedì 02 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



REVEST-LES-ROCHES

VOS MAGICIENS

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Magie



RIGAUD

LADY SOUL PROJECT

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Soul



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Ronnie RAE Project

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Jazz



ROQUEFORT-LES-PINS

THEATRE DU VERSEAU DE CANNES - La Femme du Boulanger

Martedì 02 agosto 2022 ore 21

Théâtre



ROQUESTÉRON

Fée moi rêver... spectacle Envie de féerie

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Revues



ROUBION

David Adom 4tet

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Jazz



ROURE

Lou Baldaqui

Lunedì 01 agosto 2022 ore 21

Spectacle Niçois



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

Call me Winston - The Tarantino tribute

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Pop



SAINT-BLAISE

David Adom 4tet

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Jazz



SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

VOS MAGICIENS

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Magie



SAINT JEAN CAP FERRAT

CROSSOVER SUMMER, FESTIVAL

Giovedì 28 luglio 2022 dalle 19 alle 1.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



CINÉMA EN PLEIN AIR “RIFKIN’S FESTIVAL”

Mercoledì 3 agosto 2022 alle 21.

De Woody Allen

Jardin du Presbytère



EXPOSITION « T’ES CAP » DE ALAIN DONNAT ET STÉPHANIE NATERA

Fino al 10 agosto 2022, dalle 11 alle 22

Peinture & Sculpture

Thème : La défense des cétacés en méditerranée et la défense écologique du milieu marin.

Avec le soutien affirmé de l’organisation ACCOBAMS et de l'association S.O.S. GRAND BLEU.

Tombola organisée par l’association Cap des Arts.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

COMÉDIE MUSICALE BROADWAY STARS

Sabato 30 luglio 2022 dalle 20:45 alle 23:30.

Parvis de l'Hôtel de Ville

222 Esplanade du Levant



SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

EXPOSITION DES PHOTOS DE MARC POLLINI

FINO AL 31 LUGLIO 2022

ogni giorno dalle 8:30 alle 17.

Mairie - Salle du Conseil, 1er étage



ZIGGY'S BAND

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 21

Rock



SAINT MARTIN VESUBIE

Ciné-Guinguette

Spectacle musical

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Théâtre de Verdure



OUVERTURE DU FESTIVAL DE MUSIQUE “JAZZ ANATOLE”

Venerdì 29 luglio 2022 dalle 18 alle 20,30

Il gruppo Jazz Anatole proviene da Antibes. Vi proporranno un repertorio jazz mentre siete in terrazza, in piazza o semplicemente di passaggio.

Jazz per tutti! attraverso un approccio originale: un filo conduttore "Storia del Jazz" che copre gli standard per decennio dagli anni '30 ad oggi per mostrare al pubblico i diversi stili di Jazz.

Place du Général de Gaulle



FESTIVAL DE MUSIQUE ET ANIMATIONS JEUNES

Sabato 30 luglio 2022 dalle 10:30 alle 23:30.

Grande giornata dedicata alla musica e ai giovani

In programma:

- 10.30 - Piazza Hervé Gourdel: concerto dei Vertigo

- 12.30 - place du Général de Gaulle: dimostrazione di breakdance, coreografie e accrobazie di Street OFF Klan

- 13h00 - place du Général de Gaulle (AV) : concerto dei Colatina

- Ore 15.00 - place du Général de Gaulle: dimostrazione di breakdance, coreografie e accrobazie a cura di Street OFF Klan

- 15.30 - piazza del Général de Gaulle (AR) : concerto dei Sympathy

- 17h30 - place du Général de Gaulle : dimostrazione di breakdance, coreografie e accrobazie a cura di Street OFF Klan

- 18h00 - place du Général de Gaulle (AR) : concerto degli Star Preacher

- Ore 21.00 - tendone (nel cortile della scuola): concerto di musica gitana con Matis de Luna.

Saint-Martin-Vésubie



CONCERT “CORDE 53”

Martedì 2 agosto 2022 dalle 20:30 alle 22.

Questo concerto, una fusione di due strumenti così diversi e complementari, è da non perdere! Jean-Emmanuel Riccio - chitarra :Jean-Emmanuel Riccio è stato attratto dalla chitarra classica fin da giovanissimo.

Eglise ND de l'Assomption



SOIRÉE ESTIVALE “ZIGGY’S BAND”

Mercoledì 3 agosto 2022 dalle 21 alle 23.

Chapiteau (situé dans la cour de l'école)



SALLAGRIFFON

C JAM DUO

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Jazz



SIGALE

Ciné-Guinguette

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



THIÉRY

C JAM DUO

Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Jazz



TOUET-DE-L'ESCARENE

Tombés du Ciel - Compagnie BAL

Domenica 31 luglio 2022 ore 18:30

Théâtre



TOURETTE-DU-CHÂTEAU

MEMORIES POP LEGEND

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



VALBONNE

SPOON

Venerdì 29 luglio 2022 ore 21

Pop



VENCE

revue showtime riviera

Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Cabaret



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

THE FORMIDABLE

Mercoledì 03 agosto 2022 ore 21

Rythm and Blues



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



VILLENEUVE-LOUBET

Bernard Persia et son orchestre - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

Lunedì 01 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises