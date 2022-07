In arrivo una nuova, forte, ondata di calore?

Difficile dire se le previsioni si concretizzeranno o se alla fine la situazione si rivelerà meno grave di quanto s’immagina.

Secondo Meteo France a partire da mercoledì 3 agosto una forte ondata di calore potrebbe colpire il Sud Est francese: la probabilità al momento è, per quanto concerne il Dipartimento delle Alpi Marittime, intorno al 50%, mentre scende al 40% per le aree più prossime alla Spagna.

Le temperature minime potrebbero toccare, sulla Costa, i 26 gradi centigradi e quelle massima (all’ombra) i 31.

Il fenomeno sarebbe provocato da una sacca di calore che si andrebbe a formare, in quota, tra i Pirenei e le Alpi: in montagna le temperature salirebbero fino a 24° ad un’altitudine di 1.500 metri, il che innalzerebbe di molto lo zero termico e provocherebbe ricadute al suolo di aria molto calda.