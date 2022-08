Luce e gas, ‘uBroker’: in 6 anni da 1,4 a oltre 160 milioni di fatturato annuo

Piccole idee crescono e diventano grandi aziende. Come testimonia ‘uBroker’, start-up rivoluzionaria che dal 2015 a oggi, anno della sua fondazione a Collegno, nel Torinese, è letteralmente esplosa facendo il giro del mondo come case history e case study unica nel suo genere.

Premiata ‘Leader della Crescita’ da ‘Il Sole 24 Ore’. Riconosciuta dal ‘Financial Times’ tra le prime 1000 imprese europee a maggior tasso di crescita tra le oltre 20 milioni analizzate.

In soli sei anni, l’azienda multitasking attiva nel competitivo settore delle forniture di luce e gas è passata da un fatturato di 1,4 agli oltre 160 milioni di euro previsti nel 2022, sfondando quota più di 200 milioni di euro di ricavi lordi aggregati complessivi.

“Tutto è cominciato con l’idea di riuscire ad azzerare le bollette, osservando gli effetti che la crisi del 2008 aveva cagionato in termini di erosione del potere d’acquisto e della capacità di risparmio degli italiani”, esordisce Cristiano Bilucaglia , ingegnere biomedico e informatico oggi Founder e Chairman dell’impresa recentemente evolutasi da ‘Srl’ in Società per Azioni.

“Un traguardo fieramente centrato grazie al connubio creatività, intuito, studio e impiego virtuoso delle moderne tecnologie digitali e del contatto confluito in scelgozero , il primo fidelity program capace, per l’appunto, di azzerare le fatture mensili delle proprie forniture domestiche garantendo energia, benessere e risparmio. Un meccanismo producente e collaudato che per molti è altresì divenuto un’occasione di impiego con cui incrementare il proprio reddito”, spiega l’imprenditore pluristimato dalle associazioni dei consumatori che per primo al mondo ha rivoluzionato in maniera irripetibile il mondo dei consumi energetici.

“Gli ingredienti alla base del successo? Creatività, formazione, crescita esponenziale ove ogni traguardo si fa nuovo punto di partenza e avanti così. Siamo un’azienda agile e snella, puntellata di collaboratori titolati, capaci e professionali animati tutti da un’inesauribile voglia di crescere, certi che è sempre e solo il merito e il risultato , che da esso discende, a premiare e a fare la differenza”.

Valori fondamentali, questi, “Che ci hanno permesso di distribuire in bolletta agli oltre 200mila italiani sparsi sull’intero territorio nazionale che ogni giorno ci danno fiducia più di 20 milioni di sconti. Il modo serio, onesto, trasparente, limpido e concreto di condividere con loro gli obiettivi straordinari sin qui raggiunti, redistribuendo socialmente , in maniera efficace e corretta, la ricchezza prodotta anche e soprattutto grazie a loro”.

Per poi concludere: “Ai testimonial televisivi, alle costosissime macro campagne mediatiche preferiamo di gran lunga quella che, storicamente, da sempre è la migliore pubblicità: il passaparola, una mano stretta, un cliente soddisfatto che è il testimonial per eccezione cui ogni sana azienda ambisce per potersi promuovere e svilupparsi con coerenza e lungimiranza nel tempo”, precisa l’ingegner Cristiano Bilucaglia, che grazie ai risultati strepitosi di ‘uBroker’ ha potuto “Offrire sostegno su più fronti a nobili iniziative culturali e solidali sia in Italia che all’estero, contribuendo alla diffusione di una sana cultura del fare, e del fare bene”.