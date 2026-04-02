Apéro Musique Live al Marché de la Condamine di Monaco

Oggi, giovedì 2 aprile 2026 uno degli appuntamenti più apprezzati: l’Apéro Musique Live, in programma presso il Marché de la Condamine, in place d’Armes. L’evento, organizzato dalla Mairie de Monaco, dalle ore 18:30 e proseguirà fino alle 21:00, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce musica dal vivo e gastronomia locale.

“Atelier & Activité”, l’evento si rinnova come consuetudine ogni primo giovedì del mese, confermandosi un momento fisso per residenti e visitatori. Il mercato si trasforma così in uno spazio vivace e accogliente, dove le note della musica live si fondono con i profumi e i sapori delle numerose bancarelle gastronomiche.

Pensato come un’occasione informale e festosa, l’Apéro Musique Live invita il pubblico a condividere una serata all’insegna della socialità, ideale da vivere in compagnia di amici o in famiglia. Il contesto del Marché de la Condamine, cuore pulsante della vita quotidiana locale, contribuisce a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Si segnala che l’evento non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Tra i suoi banchi e la sua atmosfera, il Marché de la Condamine continua a raccontare il lato più genuino e conviviale di Monaco!